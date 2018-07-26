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Криминал | Кузнечанин хотел незаконно оформить право собственности на мечеть

26.07.2018|12:37
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В Кузнецке возбуждено уголовное дело в отношении чиновника, который по просьбе местного жителя подделал документ о праве собственности на религиозное сооружение.

Кузнечанин самовольно переделал магазин в мечеть (расширил помещение, соорудил пристрой) и попросил должностное лицо помочь ему в оформлении незаконно возведенного объекта. В качестве вознаграждения он предложил 15 тысяч рублей.

«Вместо того, чтобы обратиться в суд с соответствующими исковыми требованиям, чиновник на своем рабочем месте с использованием вверенного ему по службе технического оборудования и программного обеспечения совершил подделку официального документа - решения Кузнецкого районного суда, в соответствии с которым за одной из религиозных некоммерческих организаций признавалось право собственности на объект недвижимого имущества», - пояснили в прокуратуре Пензенской области.

После проверки чиновнику предъявили обвинение в изготовлении фальшивого документа. Расследование уголовного дела продолжается.

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