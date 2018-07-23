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Криминал | Житель Мокшанского района заплатит за ложный донос об угоне машины

23.07.2018|15:32
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В Мокшанском районе 27-летнего жителя деревни Пяша осудили за ложный донос о совершении преступления.

В апреле мужчина, будучи пьяным, в салоне служебного полицейского автомобиля написал заявление об угоне своей машины.

Он сделал это, чтобы избежать ответственности за допущенное им ранее нарушение правил дорожного движения. Транспортное средство он на самом деле заблаговременно спрятал.

Оперативный дежурный зарегистрировал заявление, но после его рассмотрения правоохранители приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления.

За ложный донос сельчанину назначили наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей, сообщили в Мокшанском районном суде.

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