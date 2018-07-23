23.07.2018 | 16:36

В Башмаковском районе на 7 лет изолировали от общества 45-летнего сельчанина, который попытался лишить жизни отца своей неофициальной жены. При этом ранее его уже судили за убийство.

Преступление было совершено вечером 12 января. Сельчанин в приступе ревности угрожал сожительнице зарезать ее, и женщина обратилась в полицию. Тем же вечером злоумышленника навестили стражи порядка и ее отец.

Утром следующего дня подсудимый в компании знакомого (оба находились в состоянии алкогольного опьянения) сам явился к отцу женщины и избил его руками, ногами и деревянным табуретом в качестве мести за визит полицейских.

«Затем он попытался задушить хозяина дома бельевой веревкой. На потерявшего сознание потерпевшего злоумышленник положил целлофановый пакет с подожженным полотенцем внутри, открыл конфорки газовой плиты и ушел из дома. Убийство не было доведено до конца благодаря действиям свидетеля, вернувшегося в дом спасти потерпевшего», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В ходе расследования уголовного дела злоумышленник сознался еще в одном преступлении - краже из магазина «Пятерочка». В октябре 2016 года он вынес оттуда 9 кассет с бритвенными станками на сумму более 5 000 рублей.

По совокупности преступлений суд назначил сельчанину наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии особого режима. Также частично удовлетворены иск потерпевшего о компенсации морального вреда (100 000 рублей) и иск владельца магазина о взыскании материального ущерба. Приговор в силу не вступил.