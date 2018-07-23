23.07.2018 | 17:41

К девяти годам лишения свободы суд приговорил пензенца, который совершил целую серию преступлений: покушение на убийство, угон, два эпизода кражи и похищение паспорта.

Клубок криминальных похождений начал распутываться в январе 2018 года. Тогда 24-летний мужчина приехал в Нижний Ломов к знакомому. Приятели отправились в кафе, где один из посетителей и друг злоумышленника что-то не поделили. Уже после посиделок они на попутке добрались до Кустарного переулка.

«Между потерпевшим и приятелем виновного вновь возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник, осознавая, что потерпевший физически сильнее их и они с ним вдвоем не справятся, побежал в дом приятеля, где схватил нож и выбежал на улицу. Увидев, что его знакомый лежит на снегу, а потерпевший сидит на нем сверху и пытается нанести удар, злоумышленник ножом, который он прихватил с собой, нанес не менее 18 ударов в область спины, грудной клетки справа, головы, шеи и правой руки», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Потом друзья, как они думали, избавились от тела, оттащив раненого на пустырь. Мужчина выжил.

До нападения с ножом осужденный совершил еще ряд преступлений: у знакомых украл болгарку, электрический рубанок и пилу, у других присвоил себе два сотовых телефона, ноутбук и 2 500 рублей. Также в его криминальной биографии числится и угон. В сентябре 2017-го он подрабатывал на автомойке, где одна из клиенток оставила машину с ключами.

«Виновное лицо, употребив спиртное, воспользовалось данными ключами и решило проехаться на данной автомашине по улицам города Пензы. На улице Антонова он не справился с управлением, въехал в земляную насыпь, причинив повреждения транспортному средству», - добавила Татьяна Махницкая.

Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за приобретение и хранение наркотических средств.