20.07.2018 | 10:27

В Белинском районе бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России осудили за халатность, которая привела к существенному нарушению прав граждан и законных интересов общества. Он по невнимательности выдал преступнику водительское удостоверение до истечения указанного в приговоре срока.

35-летнего жителя района осудили за езду в пьяном виде и нарушение правил дорожного движения, в результате чего погиб человек, и лишили его водительских прав.

1 ноября 2016 года полицейский вернул отцу мужчины его водительское удостоверение, хотя до окончания срока лишения документа оставалось 2 года 11 месяцев и 27 суток. Получив права, злоумышленник вновь сел за руль в состоянии опьянения.

После прокурорской проверки в отношении должностного лица возбудили уголовное дело.

«Вину в содеянном подсудимый не признал, пояснив суду, что посчитал течение срока дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортным средством параллельно с основным наказанием в виде лишения свободы, а не после его отбытия, как это предусмотрено требованиями уголовного законодательства», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

За совершенное преступление полицейского оштрафовали на 45 000 рублей и в течение одного года запретили занимать должности в системе правоохранительных органов России, которые связаны с выполнением функций представителя власти.

Приговор не вступил в законную силу.