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Криминал | В Белинском районе бывшего начальника ОГИБДД осудили за халатность

20.07.2018|10:27
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В Белинском районе бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России осудили за халатность, которая привела к существенному нарушению прав граждан и законных интересов общества. Он по невнимательности выдал преступнику водительское удостоверение до истечения указанного в приговоре срока.

35-летнего жителя района осудили за езду в пьяном виде и нарушение правил дорожного движения, в результате чего погиб человек, и лишили его водительских прав.

1 ноября 2016 года полицейский вернул отцу мужчины его водительское удостоверение, хотя до окончания срока лишения документа оставалось 2 года 11 месяцев и 27 суток. Получив права, злоумышленник вновь сел за руль в состоянии опьянения.

После прокурорской проверки в отношении должностного лица возбудили уголовное дело.

«Вину в содеянном подсудимый не признал, пояснив суду, что посчитал течение срока дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортным средством параллельно с основным наказанием в виде лишения свободы, а не после его отбытия, как это предусмотрено требованиями уголовного законодательства», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

За совершенное преступление полицейского оштрафовали на 45 000 рублей и в течение одного года запретили занимать должности в системе правоохранительных органов России, которые связаны с выполнением функций представителя власти.

Приговор не вступил в законную силу.

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Гость|20.07.2018 10:42|

Деньги он считал за выданные права, а не дни

Гость|20.07.2018 10:54|

Продажные взяточники. Каждую неделю сводки из суда об осуждении сотрудников ГИБДД то за превышение, то за взятку, то за халатность. Когда еще только наведут порядок по приему практического экзамена на вождение? Вот где настоящий беспредел творится: специально заставляют всех сдающих неоднократно нарушать ПДД с целью вымогательства взяток

Гость|20.07.2018 10:59|

Если провести анализ по вынесенным приговорам по осуждению сотрудников силовых структур, то ГИБДД здесь впереди планеты всей.Их каждый год по ротации надо менять с операми, следователями и т.д. Жируют гайцы не по дням, а по часам

Гость|20.07.2018 11:20|

Мы только можем на лавочке болтать,а на бездействие властей,госслужащих (заявление написать слабо)

Гость|20.07.2018 11:35|

Власть работает в поте лица: выборы проводит, НДС повышает до 20%, штрафы увеличивает в геометрической прогрессии, пенсионный возраст повышает до 65 лет, новые основания для увольнения работников придумывает, пенсионный фонд тратит на мондиали и т.д. и т.п. Какое уж тут бездействие?

Гость|20.07.2018 11:37|

Гость писал(a):

а на бездействие властей,госслужащих (заявление написать слабо)
Один распил бюджета на откаты чего стоит. Здесь без умственного труда и высшей математики никак

Гость|20.07.2018 11:49|

Врут. Его за хаски нагнули

Гость|20.07.2018 12:10|

я простой гражданин но скажу в защиту гибдд как вы перед инспекторами лебезити чтобы при нарушении пдд вас не наказывали а затем их грязью поливаете так вы сами кто после зтого

Гость|20.07.2018 14:04|

Гость|20.07.2018 12:10|

я простой гражданин но скажу в защиту гибдд как вы перед инспекторами лебезити чтобы при нарушении пдд вас не наказывали а затем их грязью поливаете так вы сами кто после зтого

Ты за всех так не говори .

Гость|20.07.2018 14:05|

Гость писал(a):

Гость|20.07.2018 12:10|

я простой гражданин но скажу в защиту гибдд как вы перед инспекторами лебезити чтобы при нарушении пдд вас не наказывали а затем их грязью поливаете так вы сами кто после зтого

не нарушай и поливай грязью с чистой совестью

Имя: Гость
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