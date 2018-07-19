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Криминал | В Кузнецке подрядчик получил 5,2 млн рублей за недоделанный ремонт фонтана

19.07.2018|09:23
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В Кузнецке начальника городского управления капитального строительства обвиняют в служебном подлоге.

В октябре 2017 года чиновник после проведения аукциона заключил с предпринимателем муниципальный контракт на капитальный ремонт фонтана на улице Ленина. Деньги на его выполнение выделяли из федерального и регионального бюджетов.

В ноябре, зная, что ремонт не произведен, и желая приукрасить действительность, мужчина подделал акт о приемке работ по окраске грязеуловительных решеток и справку об их стоимости и затратах, и стал ждать премию за успешный труд в IV квартале 2017 года.

В начале декабря ремонт все еще не был окончен, и чиновник снова подделал акт (на этот раз - о проведенной гидроизоляции жидкой резиной, отделке в помещении насосной и прокладке трубопроводов в бассейне фонтана) и справку.

Эти документы позволили подрядчику получить деньги за недоделанный ремонт – в середине декабря предпринимателю перевели более 5 миллионов 200 тысяч рублей с лицевого счета управления.

«В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину в инкриминируемом деянии. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — Фото penza.sledcom.ru
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Гость|19.07.2018 09:51|

После окончания встречи, на которую Олег Кочетков также пригласил гражданского активиста, члена партии «Справедливая Россия» Игоря Алексеева, чтобы люди могли услышать мнение представителя оппозиции, участникам дискуссии было предложено тайно проголосовать в поддержку предложенной правительством РФ инициативы или высказаться против. О результатах промышленник сообщил в Facebook.

«Вечером у себя провел собрание с коллективом, проголосовали. Итог: 68 — против, три — за, четверо — воздержались. Мое голосование против. Люди не готовы к переменам в сложное время. Подвести свой коллектив я не могу», — цитирует «Коммерсантъ» запись с личной страницы Олега Кочеткова.

По данным федерального издания, в тот же день на портале «ПензаСМИ» была размещена публикация, в которой приводились слова генерального директора ООО «СтанкоМашСтрой» о том, что «проект пенсионной реформы не проработан до конца», а «повышение пенсионного возраста — решение преждевременное». Спустя некоторое время статья исчезла с сайта, однако вскоре появилась вновь уже с более мягкими формулировками — «пенсионная реформа назрела давно, и принимать ее надо», но «проект необходимо проработать».

Гость|19.07.2018 09:52|

Ну он же не в одиночку это все проворачивал. Обязать еще вернуть премии незаслуженные.

Гость|19.07.2018 09:58|

По предварительному сговору группой лиц...

Гость|19.07.2018 10:59|

СК только не сообщает, что экспертиза насчитала недовыполненных работ на 60 тысяч, которые были возвращены подрядчиком (с лишком) в бюджет до завершения работ. А если учесть, что весной все работы подрядчик доделал и фонтан работает как часы, то вообще непонятно кому и зачем нужны такие уголовные дела. Как в 37 году, для выполнения разнарядки.

Гость|19.07.2018 11:01|

Ага барьба с каруптцией чтоб ие

Гость|19.07.2018 11:03|

Так украли на фонтане или не украли? Ничего не понятно.

Гость|19.07.2018 11:08|

Если б украли,так и написали бы.Ничего не украли.

Гость|19.07.2018 11:16|

В любом случае влип бедолага!!! Если б не сделал акты, погорел бы на не освоении бюджетных средств. А сделал акт - нарушил уголовный кодекс. Вывод в мудрости народной и здравом смысле: не начинайте стройку и ремонт по осени)))

Гость|19.07.2018 11:25|

Предлагаю модератору выполнить правку заголовка обсуждаемой статьи: "недоделанным" может пребывать какой-либо отвратительный тип, а "ремонт" может быть НЕЗАКОНЧЕННЫМ, или НЕЗАВЕРШЁННЫМ.

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