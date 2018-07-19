19.07.2018 | 09:23

В Кузнецке начальника городского управления капитального строительства обвиняют в служебном подлоге.

В октябре 2017 года чиновник после проведения аукциона заключил с предпринимателем муниципальный контракт на капитальный ремонт фонтана на улице Ленина. Деньги на его выполнение выделяли из федерального и регионального бюджетов.

В ноябре, зная, что ремонт не произведен, и желая приукрасить действительность, мужчина подделал акт о приемке работ по окраске грязеуловительных решеток и справку об их стоимости и затратах, и стал ждать премию за успешный труд в IV квартале 2017 года.

В начале декабря ремонт все еще не был окончен, и чиновник снова подделал акт (на этот раз - о проведенной гидроизоляции жидкой резиной, отделке в помещении насосной и прокладке трубопроводов в бассейне фонтана) и справку.

Эти документы позволили подрядчику получить деньги за недоделанный ремонт – в середине декабря предпринимателю перевели более 5 миллионов 200 тысяч рублей с лицевого счета управления.

«В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину в инкриминируемом деянии. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.