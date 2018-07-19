В Кузнецке начальника городского управления капитального строительства обвиняют в служебном подлоге.
В октябре 2017 года чиновник после проведения аукциона заключил с предпринимателем муниципальный контракт на капитальный ремонт фонтана на улице Ленина. Деньги на его выполнение выделяли из федерального и регионального бюджетов.
В ноябре, зная, что ремонт не произведен, и желая приукрасить действительность, мужчина подделал акт о приемке работ по окраске грязеуловительных решеток и справку об их стоимости и затратах, и стал ждать премию за успешный труд в IV квартале 2017 года.
В начале декабря ремонт все еще не был окончен, и чиновник снова подделал акт (на этот раз - о проведенной гидроизоляции жидкой резиной, отделке в помещении насосной и прокладке трубопроводов в бассейне фонтана) и справку.
Эти документы позволили подрядчику получить деньги за недоделанный ремонт – в середине декабря предпринимателю перевели более 5 миллионов 200 тысяч рублей с лицевого счета управления.
«В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину в инкриминируемом деянии. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
После окончания встречи, на которую Олег Кочетков также пригласил гражданского активиста, члена партии «Справедливая Россия» Игоря Алексеева, чтобы люди могли услышать мнение представителя оппозиции, участникам дискуссии было предложено тайно проголосовать в поддержку предложенной правительством РФ инициативы или высказаться против. О результатах промышленник сообщил в Facebook.
«Вечером у себя провел собрание с коллективом, проголосовали. Итог: 68 — против, три — за, четверо — воздержались. Мое голосование против. Люди не готовы к переменам в сложное время. Подвести свой коллектив я не могу», — цитирует «Коммерсантъ» запись с личной страницы Олега Кочеткова.
По данным федерального издания, в тот же день на портале «ПензаСМИ» была размещена публикация, в которой приводились слова генерального директора ООО «СтанкоМашСтрой» о том, что «проект пенсионной реформы не проработан до конца», а «повышение пенсионного возраста — решение преждевременное». Спустя некоторое время статья исчезла с сайта, однако вскоре появилась вновь уже с более мягкими формулировками — «пенсионная реформа назрела давно, и принимать ее надо», но «проект необходимо проработать».