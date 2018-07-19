19.07.2018 | 14:18

В Никольском районе двоих мужчин 1957 и 1968 года рождения осудили за дачу взятки сотруднику ДПС ГИБДД межрегионального отдела полиции.

Инцидент произошел 21 апреля. Недалеко от железнодорожной станции Ночка инспектор остановил 50-летнего сельчанина, ехавшего за рулем «Лады-Калины». Медицинское освидетельствование выявило наличие алкоголя в крови водителя, и нарушителя доставили в полицию для составления протокола.

«Не желая быть привлеченным к административной ответственности, он позвонил своему родственнику и попросил привезти 20 тысяч рублей. По приезде последнего мужчины договорились совместно дать взятку полицейскому за ненаправление в суд составленного административного материала и уничтожение составленных документов административного материала», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Вместе они зашли в кабинет к инспектору и начали уговаривать его взять деньги, а затем 61-летний мужчина положил купюры под клавиатуру на столе.

После этого злоумышленники были задержаны. В суде они признали свою вину и раскаялись. За совершенное преступление водителя оштрафовали на 88 000 рублей, а его подельника - на 99 488 рублей. Суммы назначены с учетом величины их заработной платы за восемь месяцев.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.