17.07.2018 | 16:33

В Никольском районе 56-летнюю жительницу села Маис осудили за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

23 марта, поздней ночью, в период между 0:30 и 1:30, женщина и ее гражданский муж поссорились на кухне. В запале хозяйка взяла нож и дважды ударила им мужчину в грудь.

Потом она раскаялась в содеянном, полностью признала свою вину. Потерпевший просил суд не наказывать сожительницу строго.

Поскольку на момент совершения преступления у женщины имелась непогашенная судимость за тяжкое преступление, ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в Никольском районном суде.