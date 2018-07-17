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Криминал | В Никольском районе пенсионерка дважды ударила сожителя ножом

17.07.2018|16:33
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В Никольском районе 56-летнюю жительницу села Маис осудили за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

23 марта, поздней ночью, в период между 0:30 и 1:30, женщина и ее гражданский муж поссорились на кухне. В запале хозяйка взяла нож и дважды ударила им мужчину в грудь.

Потом она раскаялась в содеянном, полностью признала свою вину. Потерпевший просил суд не наказывать сожительницу строго.

Поскольку на момент совершения преступления у женщины имелась непогашенная судимость за тяжкое преступление, ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в Никольском районном суде.

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Гость|17.07.2018 17:40|

Нравственные скрепы?

Гость|17.07.2018 18:59|

А почему так мало дали? Та ещё волчица .

Гость|17.07.2018 20:06|

penzainform.ru писал(a):

гражданский муж
Сожитель.Они на заборе расписались.

Гость|18.07.2018 10:47|

А небось крестик висит на шее.

Имя: Гость
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