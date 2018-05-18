18.05.2018 | 15:54

В Пензенской области вынесли приговор депутату комитета местного самоуправления Неверкинского района, которого признали виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

В декабре 2012 года глава администрации Карноварского сельсовета решил похитить из бюджета 19 800 рублей, выделенные на дорожное хозяйство.

Для этого он изготовил договор на расчистку сухостоя, якобы заключенный между администрацией сельсовета и одним из сельскохозяйственных производственных кооперативов, который возглавлял его знакомый. Также он составил акт о приемке выполненных работ.

По этим документам администрация сельсовета перевела 19 800 рублей на расчетный счет СПК в качестве оплаты.

«Об этом глава СПК сообщил должностному лицу Карноварского сельсовета в январе 2013 года. Последний потратил денежные средства на приобретение в данном СПК корма для крупного рогатого скота, содержавшегося в его личном подсобном хозяйстве», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Суд назначил депутату наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.