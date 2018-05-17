17.05.2018 | 16:16

Велосипед стоимостью около 20 тысяч рублей приглянулся вору. Транспортное средство хранилось в подвале жилого дома со всеми мерами предосторожности.

«Привязывается к металлической трубе противоугонным средством, накрывается черной пленкой, заставляется еще и дверью. То есть не сразу можно понять, что там стоит велосипед. У нас, получается, с домофоном дверь стоит, потом железная дверь в подвал, ключи только у жильцов, но в один момент, как раз в тот день, дверь с домофоном была открыта - забыли закрыть, и, собственно, подвал тоже», - пояснила владелица велосипеда Кристина Васильева.

Злоумышленник не упустил возможность воспользоваться этим. Его вычислили, в содеянном он сознался.

«Он пояснил, что 28 апреля текущего года он, занимаясь сбором металлолома, беспрепятственно прошел в подвальное помещение дома, где, увидев велосипед, оторвал его крепление от трубы и выкатил на улицу. Впоследствии данный велосипед он продал знакомому за 2,5 тысячи рублей», - сообщила начальник отдела дознания ОП № 2 УМВД России по городу Пензе Ирина Кудимова.

В ходе расследования похищенное нашли и вернули владелице. 48-летнему подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.