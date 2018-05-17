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Криминал | Молодого пензенца обвиняют в контрабанде таблеток с наркотиком

17.05.2018|11:06
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27-летнего жителя Пензы обвиняют в контрабанде наркотиков из Белоруссии.

Инцидент произошел в марте 2018 года. В Интернете мужчина нашел объявление о продаже таблеток со станозолом – запрещенным наркотическим веществом – и заказал 120 штук в конволютах массой не менее 12,18 г.

При получении посылки из Минска мужчина был задержан сотрудниками полиции в одном из почтовых отделений. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит Железнодорожный районный суд.

«За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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