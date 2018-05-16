16.05.2018 | 14:12

В Сердобске 70-летний мужчина получил условный срок за хранение пороха и изготовление боеприпасов из него.

В 2011 году пенсионер купил у приятеля четыре банки бездымного пороха массой 502,8 г и положил их дома в комод. В 2015-м часть взрывчатого вещества он использовал, чтобы сделать 15 патронов для ружей.

Однако сотрудники полиции пресекли преступную деятельность мужчины и изъяли у него порох.

«В судебном заседании подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился, вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в порядке особого производства», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Учитывая его преклонный возраст, пенсионеру назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.