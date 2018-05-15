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Криминал | В Пензенской области инспектор ДПС осужден за взятку в 13 тысяч рублей

15.05.2018|13:24
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В Пензенской области бывший инспектор ДПС осужден за взятку. 14 декабря прошлого года на дороге в Мокшанском районе он остановил Renault Premium с нечитаемыми регистрационными знаками.

Оформляя протокол, полицейский выяснил, что нарушитель временно ограничен в праве управления транспортным средством, и составил еще один протокол. За его уничтожение инспектор потребовал передать ему как минимум 25 тысяч рублей.

Не имея при себе наличных, водитель договорился с правоохранителем, что снимет нужную сумму в банкомате в ближайшем населенном пункте. В качестве гарантии он оставил инспектору свои документы. Отъехав, гражданин позвонил с жалобой в УМВД РФ по Пензенской области.

«Через некоторое время инспектор ДПС, находясь на территории Бессоновского района, получил от водителя Renault Premium часть требуемой суммы в размере 13 тысяч», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После этого полицейского задержали сотрудники правоохранительных органов, деньги изъяли.

Суд приговорил бывшего инспектора к одному году десяти месяцам колонии общего режима, штрафу в размере 260 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, сроком на два года.

«Приговор не вступил в законную силу», - добавила Татьяна Махницкая.

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Гость|15.05.2018 13:37|

Гость писал(a):

Пенза информ а чо не пишете, что нового начальника УВД сегодня представил зам министра МВД РФ
об этом напишут завтра, не спеши

Гость|15.05.2018 14:02|

penzainform.ru писал(a):

После этого полицейского задержали сотрудники правоохранительных органов, деньги изъяли.

Отняли заработанные не посильным трудом. Да ещё и на бабки поставили. Да в тюрягу...

Гость|15.05.2018 14:08|

А если он брал взятку находясь в состоянии аффекта ? А может от него жена ушла ?

Гость|15.05.2018 14:22|

penzainform.ru писал(a):

он остановил Renault Premium с нечитаемыми регистрационными знаками.
penzainform.ru писал(a):
В качестве гарантии он оставил инспектору свои документы
Все ясно и понятно. Но вот что написано дальше говорит что хрень какая то получается.penzainform.ru писал(a):
получил от водителя Renault Premium часть требуемой суммы в размере 13 тысяч
penzainform.ru писал(a):
После этого полицейского задержали сотрудники правоохранительных органов, деньги изъяли.
Деньги изъяли а документы водителя? А номера авто прочитали? Или водителя так не установили? Вот читаю и не пойму такое ощущение что в итоге есть гаец и есть деньги 13 000 и все и больше ни чего нет в итоге.

Гость|15.05.2018 14:51|

Гость писал(a):

есть гаец и есть деньги 13 000 и все и больше ни чего нет в итоге.

В итоге подстава собственной безопасности. Пасли и выпасли, а вам разыграли сценку. Там такое практикуется. Просто раньше о таком не писали. это дело внутриведомственное. А в нынешние времена писать не о чем вот вам и жвачка.

Гость|15.05.2018 15:03|

Это случаем не продолжение вот этой новости 15.12.2017|15:24 Печать

Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального управления МВД провели проверку по сообщению, поступившему на телефон доверия.

Установлено, что днем 14 декабря сотрудник ДПС на дороге «Нижний Новгород - Саратов» получил взятку в сумме 13 тысяч рублей от водителя автомашины, жителя Алтайского края.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенскй области Татьяна Махницкая, это произошло на территории села Мастиновка Бессоновского района.

Полицейский взял деньги за то, что не стал составлять административный протокол за нарушение ограничения на право управления транспортом.

По факту получения взятки сотрудником полиции следственными органами возбуждено уголовное дело. В свою очередь, ОРЧ СБ проводит служебную проверку.

Гость|15.05.2018 15:09|

Очень сурово. И колония, и штраф 260 тыс. и т.д... Кем выйдет из колонии? Водиле этому глупо-наглому вменили что-нибудь за его нарушения?

Гость|15.05.2018 16:09|

За нечитаемые номера есть предупреждение, но как правило гаишники это игнорируют и сразу за протокол. вот и такое к ним отношение. Людей уважать надо, а не драть три шкуры за пустяк.

Гость|15.05.2018 16:26|

ого. не сурово? НУ да это ж не васильева с сердюковым

Гость|15.05.2018 16:28|

а жителю Алтайского кпая за множество нарушений ОСБ премию еще выдало? И живет спокойно ?

Гость|15.05.2018 16:28|

края

Гость|15.05.2018 16:30|

а я пью утренний сок и писаю а ты? накачавший пресс

Гость|15.05.2018 16:33|

Гость писал(a):

Очень сурово. И колония, и штраф 260 тыс. и т.д... Кем выйдет из колонии? Водиле этому глупо-наглому вменили что-нибудь за его нарушения?
Нет , за сдачу оборотня простили .

Гость|15.05.2018 16:39|

Ни чему жизнь дураков не учит . Жадность берёт верх .

Гость|15.05.2018 16:54|

Как миллионы воровать, так условку дают! А тут 13 тысяч и полный букет... Жестко ему присудили

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Имя: Гость
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