15.05.2018 | 13:24

В Пензенской области бывший инспектор ДПС осужден за взятку. 14 декабря прошлого года на дороге в Мокшанском районе он остановил Renault Premium с нечитаемыми регистрационными знаками.

Оформляя протокол, полицейский выяснил, что нарушитель временно ограничен в праве управления транспортным средством, и составил еще один протокол. За его уничтожение инспектор потребовал передать ему как минимум 25 тысяч рублей.

Не имея при себе наличных, водитель договорился с правоохранителем, что снимет нужную сумму в банкомате в ближайшем населенном пункте. В качестве гарантии он оставил инспектору свои документы. Отъехав, гражданин позвонил с жалобой в УМВД РФ по Пензенской области.

«Через некоторое время инспектор ДПС, находясь на территории Бессоновского района, получил от водителя Renault Premium часть требуемой суммы в размере 13 тысяч», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После этого полицейского задержали сотрудники правоохранительных органов, деньги изъяли.

Суд приговорил бывшего инспектора к одному году десяти месяцам колонии общего режима, штрафу в размере 260 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, сроком на два года.

«Приговор не вступил в законную силу», - добавила Татьяна Махницкая.