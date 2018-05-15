15.05.2018 | 09:18

В Пензе 65-летнего мужчину признали виновным в убийстве школьного приятеля. Вечером 27 декабря прошлого года он был в гостях у друга на Львовской улице.

«По случаю встречи мужчины решили употребить алкоголь. В процессе общения между ними возникла ссора, из-за чего именно, злоумышленник в ходе первоначальных допросов вспомнить не смог», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина помнил лишь, как взял в руки нож, а очнулся, с его слов, уже после совершения убийства. В ходе следствия он изменил свои показания и стал утверждать, что не убивал друга.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что погибшему в общей сложности нанесено не менее 21 удара ножом в область грудной клетки, живота, головы. Смерть мужчины наступила от полученных колото-резаных ранений, сопровождавшихся массивной кровопотерей», - уточнила Татьяна Махницкая.

Причастность обвиняемого к совершению преступления была доказана. Суд приговорил его к шести годам заключения с ограничением свободы сроком на год. Приговор не вступил в законную силу.