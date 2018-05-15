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Криминал | В Пензе пенсионер зарезал школьного приятеля

15.05.2018|09:18
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В Пензе 65-летнего мужчину признали виновным в убийстве школьного приятеля. Вечером 27 декабря прошлого года он был в гостях у друга на Львовской улице.

«По случаю встречи мужчины решили употребить алкоголь. В процессе общения между ними возникла ссора, из-за чего именно, злоумышленник в ходе первоначальных допросов вспомнить не смог», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина помнил лишь, как взял в руки нож, а очнулся, с его слов, уже после совершения убийства. В ходе следствия он изменил свои показания и стал утверждать, что не убивал друга.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что погибшему в общей сложности нанесено не менее 21 удара ножом в область грудной клетки, живота, головы. Смерть мужчины наступила от полученных колото-резаных ранений, сопровождавшихся массивной кровопотерей», - уточнила Татьяна Махницкая.

Причастность обвиняемого к совершению преступления была доказана. Суд приговорил его к шести годам заключения с ограничением свободы сроком на год. Приговор не вступил в законную силу.

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Гость|15.05.2018 09:36|

По минимуму дали, странно...

Гость|15.05.2018 10:05|

Наверное,вспомнил,что приятель не давал списывать контрольные работы.

Гость|15.05.2018 10:09|

вспомнил старые обиды, расплата

Гость|15.05.2018 10:13|

penzainform.ru писал(a):

нанесено не менее 21 удара ножом

Это послужило смягчающим обстоятельством. Вот если бы с одного удара то тогда бы 10 лет строгача.

Гость|15.05.2018 10:20|

65 какое годы в 71 выйдет и как жирик в президенты еще может. Какие наши годы?

Гость|15.05.2018 11:56|

Убийство и 6 лет! Наше уголовное законодательство прямо таки поощряет преступность своей либеральностью.

Имя: Гость
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