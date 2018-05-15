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Криминал | Избивший жену житель Каменки отправится в колонию строгого режима

15.05.2018|12:21
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32-летнего жителя Каменки, ранее судимого за грабеж, признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью жены.

В марте он, будучи пьяным, поругался с супругой и своим поведением мешал спать троим малолетним детям. Женщина, не выдержав, вызвала правоохранителей, и дебошира на несколько часов увезли в участок.

Когда на следующее утро мужчина вернулся домой, он со злости шесть раз ударил жену металлическим каркасом по рукам, ногам и голове.

За это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года четыре месяца в колонии строгого режима.

«Приговор суда в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|15.05.2018 13:31|

Вернется - убьет?

Гость|15.05.2018 15:59|

"Вернется - убьет?"

Запросто

Имя: Гость
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