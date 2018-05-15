15.05.2018 | 12:21

32-летнего жителя Каменки, ранее судимого за грабеж, признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью жены.

В марте он, будучи пьяным, поругался с супругой и своим поведением мешал спать троим малолетним детям. Женщина, не выдержав, вызвала правоохранителей, и дебошира на несколько часов увезли в участок.

Когда на следующее утро мужчина вернулся домой, он со злости шесть раз ударил жену металлическим каркасом по рукам, ногам и голове.

За это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года четыре месяца в колонии строгого режима.

«Приговор суда в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.