32-летнего жителя Каменки, ранее судимого за грабеж, признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью жены.
В марте он, будучи пьяным, поругался с супругой и своим поведением мешал спать троим малолетним детям. Женщина, не выдержав, вызвала правоохранителей, и дебошира на несколько часов увезли в участок.
Когда на следующее утро мужчина вернулся домой, он со злости шесть раз ударил жену металлическим каркасом по рукам, ногам и голове.
За это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года четыре месяца в колонии строгого режима.
«Приговор суда в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Вернется - убьет?