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Криминал | 19-летний пензенец признался, что на спор вскрыл дверь магазина

14.05.2018|09:43
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В воскресенье, 13 мая, в Пензе на улице Кирова неизвестный проник в магазин. Сообщение о произошедшем поступило на пульт дежурного «02» ночью.

Прибывших на место бойцов Росгвардии ждал охранник магазина, который удерживал злоумышленника. Им оказался 19-летний молодой человек, которого правоохранители взяли под стражу, применив наручники.

Как выяснилось, парень залез в магазин на спор: он хотел доказать приятелю, что сможет проникнуть в торговый зал и украсть упаковку жевательной резинки.

«На место происшествия были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Гость|14.05.2018 10:06|

идиота кусок

Гость|14.05.2018 10:56|

Про спор он придумал по ходу!

Гость|14.05.2018 11:16|

Не прокатит.

Гость|14.05.2018 12:11|

Вот даун

Гость|14.05.2018 12:12|

Полюбому за алкашкой залез

Гость|14.05.2018 12:12|

Чье-то материнская щасте...

Гость|14.05.2018 15:41|

А что в колодец на спор головой вниз?

Имя: Гость
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