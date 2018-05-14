14.05.2018 | 09:43

В воскресенье, 13 мая, в Пензе на улице Кирова неизвестный проник в магазин. Сообщение о произошедшем поступило на пульт дежурного «02» ночью.

Прибывших на место бойцов Росгвардии ждал охранник магазина, который удерживал злоумышленника. Им оказался 19-летний молодой человек, которого правоохранители взяли под стражу, применив наручники.

Как выяснилось, парень залез в магазин на спор: он хотел доказать приятелю, что сможет проникнуть в торговый зал и украсть упаковку жевательной резинки.

«На место происшествия были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.