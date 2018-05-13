13.05.2018 | 11:20

30-летний житель Мокшанского района признан виновным в убийстве случайного знакомого. Трагедия произошла 16 февраля в селе Нечаевка.

Мужчина пришел домой и обнаружил там пятерых гостей, распивавших спиртное: четверых местных жителей и одного незнакомца. Хозяин присоединился к компании. Утром его односельчане разошлись по домам, а новый знакомый остался.

Когда спиртное закончилось, хозяин попросил гостя уйти. Тот отказался, между мужчинами случилась словесная перепалка, а затем драка.

«Злоумышленник нанес ногой несколько ударов в область поясницы потерпевшего, не менее одного удара – по голове, после чего начал сдавливать руками шею оппонента. Затем он взял топор, лежавший около печи, и начал наносить им множественные удары по голове и телу гостя, который после первых ударов упал на пол. Остановился он лишь тогда, когда понял, что мужчина не подает признаков жизни», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Смерть 34-летнего гостя наступила от полученной черепно-мозговой травмы.

Во время следствия и суда злоумышленник находился под стражей. Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.