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Криминал | Жителю Нечаевки, зарубившему топором случайного знакомого, вынесли приговор

13.05.2018|11:20
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30-летний житель Мокшанского района признан виновным в убийстве случайного знакомого. Трагедия произошла 16 февраля в селе Нечаевка.

Мужчина пришел домой и обнаружил там пятерых гостей, распивавших спиртное: четверых местных жителей и одного незнакомца. Хозяин присоединился к компании. Утром его односельчане разошлись по домам, а новый знакомый остался.

Когда спиртное закончилось, хозяин попросил гостя уйти. Тот отказался, между мужчинами случилась словесная перепалка, а затем драка.

«Злоумышленник нанес ногой несколько ударов в область поясницы потерпевшего, не менее одного удара – по голове, после чего начал сдавливать руками шею оппонента. Затем он взял топор, лежавший около печи, и начал наносить им множественные удары по голове и телу гостя, который после первых ударов упал на пол. Остановился он лишь тогда, когда понял, что мужчина не подает признаков жизни», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Смерть 34-летнего гостя наступила от полученной черепно-мозговой травмы.

Во время следствия и суда злоумышленник находился под стражей. Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Гость|13.05.2018 13:49|

На селе сегодня проживает до 85 % биомусора подлежащего истреблению .

Гость|13.05.2018 15:36|

А жители Пензы Биомусор (замкадыши) для коренных москвичей? Дело не в месте проживания,а в отношении к жизни.

Имя: Гость
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