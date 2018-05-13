13.05.2018 | 13:20

Более полутора килограммов наркотиков изъяли у преступной группы, в состав которой входили семь злоумышленников. У каждого были свои обязанности.

«Организаторами являлись два молодых человека. В их задачу входила доставка наркотиков и распределение прибыли», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Закупки осуществляли в Москве, оттуда запрещенные препараты переправляли в столицу Сурского края. Здесь в дело вступали остальные члены группировки.

По словам Алексея Стяжкова, ее низшее звено занималось расфасовкой наркотиков на мелкие партии и выполняло закладки на территории Пензы и города Заречного.

Теперь все злоумышленники находятся под стражей, каждому грозит до двадцати лет лишения свободы. Среди задержанных есть и совсем молодая девушка - 1999 года рождения.