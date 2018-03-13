13.03.2018 | 17:24

Жителя Малосердобинского района обвиняют в убийстве, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека.

Его жертвами предположительно могли стать два пенсионера – 70-летняя женщина и 77-летний мужчина.

7 марта в администрацию Старославкинского сельсовета обратилась соцработница. Она рассказала, что ухаживает за местной жительницей, но в настоящее время потеряла с ней связь – дверь в дом пенсионерки закрыта на навесной замок, а телефон отключен. Сотрудники администрации решили проследовать с женщиной в указанный дом.

Попав в помещение, они обнаружили хозяйку дома на полу около печки. На теле женщины были повреждения, указывающие на криминальный характер ее смерти. О случившемся сообщили в полицию и Следственный комитет.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к убийству женщины причастен 26-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В ночь с 5 на 6 марта мужчина пришел к погибшей, чтобы купить алкоголь. Та отказала ему, за что злоумышленник ударил женщину кулаком по голове. Когда та упала, он связал ей руки и ноги простыней, брюками и телевизионным кабелем, вокруг головы обвязал платок и стал искать спиртное.

Под кроватью он увидел ящик с десятью бутылками алкоголя, которые открыл прямо в доме потерпевшей. Выпив, он изнасиловал жертву, а затем стал искать у нее деньги. Однако поживиться он смог только 300 рублями и мобильным телефоном.

Не получив ответы на свои вопросы о том, где она спрятала деньги, мужчина рассердился и решил убить женщину. Он оттащил ее к печке и два раза ударил молотком по голове. От полученной черепно-мозговой травмы пенсионерка скончалась.

Мужчина удостоверился, что погибшая уже не подает признаков жизни, и бросил ее тело в углубление в полу под печью. Перед уходом он открыл несколько конфорок на газовой плите, запер входную дверь на навесной замок, выбросил ключи и отправился домой.

«В ходе работы следователей и сотрудников полиции по убийству поступила оперативная информация о возможной причастности злоумышленника к смерти еще одного местного жителя, 1940 года рождения, скончавшегося в конце февраля 2018 года. Эти сведения также нашли свое объективное подтверждение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

22 февраля к участковому обратились родственники 77-летнего жителя села Старое Славкино. Они рассказали, что не видели мужчину уже несколько дней. Сотрудники правоохранительных органов проследовали с ними в дом разыскиваемого и нашли там его тело. Судмедэксперты зафиксировали у мужчины переломы ребер и травмы головы, которые и стали причиной его смерти.

26-летний мужчина признался, что пьяным был у погибшего 20 февраля. Между ними возникла ссора: накануне пенсионер не разрешил обвиняемому и его друзьям устраивать в его доме посиделки с алкоголем.

Тогда парень ударил его кулаком по голове, от чего пожилой мужчина упал. Поднявшись, пенсионер ответил ударом рукой в грудь, но злоумышленник снова несколько раз ударил его в грудную клетку, отчего тот упал на диван.

Воспользовавшись беспомощностью мужчины, злоумышленник стал искать в его доме деньги. Не найдя, чем поживиться, он ушел, также закрыв дом на наружный замок и выбросив ключи. Как выяснилось позднее, у пенсионера в карманах было не меньше 160 000 рублей.

В настоящее время 26-летний мужчина заключен под стражу. Следователям и криминалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Также назначены судебно-медицинская, биологическая и судебно-психиатрическая экспертизы.

«Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.