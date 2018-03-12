12.03.2018 | 16:28

Двое студентов пензенского вуза решили, что ходить на лекции, сдавать экзамены, зачеты неинтересно и невыгодно, и организовали незаконный бизнес. Парни стали торговать наркотиками.

«Подозреваемые забирали из тайников в Пензе оптовые партии героина и в съемной квартире фасовали наркотик на более мелкие партии, а затем раскладывали запрещенное вещество по укромным местам на территории областного центра», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД РФ Ольга Евдокимова.

Продавцы смертельного зелья приехали учиться в Пензу из-за границы. Один из них был второкурсником, другой находился в академическом отпуске.

«Полицейские задержали злоумышленников с поличным в тот момент, когда они осуществляли очередную закладку. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили у задержанных 15 свертков с героином массой около 30 граммов. В ходе обыска в квартире по месту жительства подозреваемых изъяли около 100 граммов наркотика», - добавила Ольга Евдокимова.

Теперь о высшем образовании и скором возвращении на родину друзья-иностранцы могут забыть: им грозит до 15 лет лишения свободы.