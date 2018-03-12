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Криминал | Двое иностранных студентов подозреваются в торговле наркотиками

12.03.2018|16:28
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Двое студентов пензенского вуза решили, что ходить на лекции, сдавать экзамены, зачеты неинтересно и невыгодно, и организовали незаконный бизнес. Парни стали торговать наркотиками.

«Подозреваемые забирали из тайников в Пензе оптовые партии героина и в съемной квартире фасовали наркотик на более мелкие партии, а затем раскладывали запрещенное вещество по укромным местам на территории областного центра», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД РФ Ольга Евдокимова.

Продавцы смертельного зелья приехали учиться в Пензу из-за границы. Один из них был второкурсником, другой находился в академическом отпуске.

«Полицейские задержали злоумышленников с поличным в тот момент, когда они осуществляли очередную закладку. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили у задержанных 15 свертков с героином массой около 30 граммов. В ходе обыска в квартире по месту жительства подозреваемых изъяли около 100 граммов наркотика», - добавила Ольга Евдокимова.

Теперь о высшем образовании и скором возвращении на родину друзья-иностранцы могут забыть: им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Гость|12.03.2018 19:21|

Они, наверное, думали, что у нас в стране им позволено всё. Ошибка вышла. Пусть теперь сидят не в аудиториях, а в тюряге.

Гость|12.03.2018 20:28|

Срока не малые и время на изучение русского языка хватит.

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