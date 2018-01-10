10.01.2018 | 15:49

Пензенский областной суд приговорил к реальному сроку лишения свободы женщину, обманувшую мать тяжело больного ребенка. Мошенница работала в регистратуре онкологического центра и знала, что мальчику требуется обследование и лечение. Женщины были знакомы еще до совершения преступления.

«С целью личного обогащения мошенница сообщила заведомо ложную информацию о том, что у нее есть знакомые в Краснодаре, которые помогут организовать обследование ребенку и его отдых. Потерпевшая согласилась с предложением и перевела на ее карту 30 000 рублей якобы на аренду жилья в Краснодаре», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Под разными предлогами женщина продолжала просить деньги у матери больного мальчика. По ее словам, все средства должны были пойти на организацию отдыха и лечения ребенка. Несчастная мать перечислила мошеннице больше 89 000 рублей. Ими преступница распорядилась по своему усмотрению. Когда все вскрылось, злоумышленница полностью признала свою вину.

«При назначении наказания суд учел, что она совершила преступление средней тяжести, будучи уже осужденной за мошенничество в период отсрочки исполнения наказания. К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание своей вины, явку с повинной, наличие на ее иждивении трех детей», - добавила Наталья Быченкова.

Подсудимая отправилась на 3 года в колонию общего режима. Кроме того, она должна вернуть матери больного ребенка деньги, отданные за несостоявшееся лечение.