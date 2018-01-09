09.01.2018 | 15:04

В Пензе в полицию обратился 61-летний мужчина, ставший жертвой мошенников. Пенсионер рассказал, что на сайте Avito.ru разместил объявление о сдаче в аренду дома. Через некоторое время ему позвонил незнакомец, якобы заинтересовавшийся недвижимостью.

Он попросил арендодателя продиктовать номер его банковской карты, обещая перечислить 14 000 рублей в качестве предоплаты за два месяца проживания, что пенсионер и сделал.

Через пару часов мужчина перезвонил ему и сказал, что перечислил больше денег, чем требовалось. Он попросил вернуть часть суммы на абонентский номер, который сообщит.

Следуя инструкциям злоумышленника, пенсионер подключил услугу «Мобильный банк» к номеру, указанному собеседником, и вскоре обнаружил, что с его счета списано 98 000 рублей.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.