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Криминал | В Пензе пенсионер лишился 98 000 рублей, пытаясь сдать дом

09.01.2018|15:04
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В Пензе в полицию обратился 61-летний мужчина, ставший жертвой мошенников. Пенсионер рассказал, что на сайте Avito.ru разместил объявление о сдаче в аренду дома. Через некоторое время ему позвонил незнакомец, якобы заинтересовавшийся недвижимостью.

Он попросил арендодателя продиктовать номер его банковской карты, обещая перечислить 14 000 рублей в качестве предоплаты за два месяца проживания, что пенсионер и сделал.

Через пару часов мужчина перезвонил ему и сказал, что перечислил больше денег, чем требовалось. Он попросил вернуть часть суммы на абонентский номер, который сообщит.

Следуя инструкциям злоумышленника, пенсионер подключил услугу «Мобильный банк» к номеру, указанному собеседником, и вскоре обнаружил, что с его счета списано 98 000 рублей.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|09.01.2018 15:25|

Идиотов в Пензе большинство.

Гость|09.01.2018 15:26|

Буртасы вновь не удивили....

Гость|09.01.2018 15:31|

они и искать не будут

Гость|09.01.2018 15:36|

Удачно домик сдал :-)) Вроде не такой и старый и антырнет есть под рукой, но лох походу это судьба

Гость|09.01.2018 16:42|

Это старая новость.

Гость|09.01.2018 17:09|

Пенсионеру не судьба была ,проверить баланс карты.лишние ему перечислили.под подушкой хранил бы свои кровные.

Гость|09.01.2018 17:38|

Гость писал(a):

Пенсионеру не судьба была ,проверить баланс карты.лишние ему перечислили.под подушкой хранил бы свои кровные.
Даааа..., прямо не знаю что и сказать.

Всегда удивляли такие люди, которые верят, что кто-то к ним придет "из собеса", или из пенсионного фонда деньги на новые менять...

Кому Вы нахуй обосрались!!, они лучше позвонят сто раз, чем придут.

Гость|09.01.2018 17:51|

Гость писал(a):

которые верят, что кто-то к ним придет "из собеса", или из пенсионного фонда
Они же телевизор смотрят включая и 11 канал, а там одна забота о них, старых людях так и льётся, однозначно и верят пропаганде такой и разве может телевизор врать?

Имя: Гость
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