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Криминал | В Заречном девятиклассник отправится в колонию за развращение детей

08.01.2018|10:23
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Зареченский городской суд признал девятиклассника виновным в развращении малолетних детей.

В мае гулявший с друзьями подросток, увидев на веранде неработающего детского сада двух младшеклассников, девочку и мальчика, предложил им за деньги сымитировать половой акт.

«Под одобряющие возгласы приятелей парень давал детям «задания», обещая за выполнение каждого все большую сумму», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

Он посулил детям в общей сложности около 1 000 рублей, однако, уходя, оставил лишь немного мелочи.

Как позже выяснилось, один из приятелей подростка снимал происходящее на телефон, и видео попало в соцсеть. Запись была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов и стала основанием для возбуждения уголовного дела.

«Суд решил, что обвиняемый действовал умышленно, пытаясь пробудить у детей интерес к сексуальным отношениям. А это могло сформировать у них нездоровый сексуальный интерес и нарушить их нормальное развитие», - уточняется на портале «Заречье сегодня» со ссылкой на прокурора города Андрея Савельева.

В итоге юному злоумышленнику назначили четыре года воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников. С младшеклассниками работают психологи.

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Гость|08.01.2018 10:56|

Вот они лоси заречного!

Гость|08.01.2018 11:02|

А этот гад ещё и в Пензе наверняка бывал. Заварить им ворота и не выпускать из зоны.

Гость|08.01.2018 11:02|

Повезло парнишке. Теперь в колонии осуществятся все его тайные желания, правда не всегда по его желанию, и чаще всего в пассивной форме. Удачи!

Гость|08.01.2018 11:12|

Пенза 19-она такая

Гость|08.01.2018 11:13|

Гость писал(a):

Теперь в колонии осуществятся все его тайные желания, правда не всегда по его желанию, и чаще всего в пассивной форме. Удачи!
Ну и выйдет полный развратный извращенец. Лучше не сажать, а как следует выпороть на первый раз. Телесные наказания не так уж и вредны.

Гость|08.01.2018 11:15|

У него и будут телесные наказания от сокамерников.

Гость|08.01.2018 11:20|

Гость писал(a):

У него и будут телесные наказания от сокамерников.
Ещё неизвестно, что на свободе творить начнет.

Гость|08.01.2018 11:20|

Гость писал(a):

Ну и выйдет полный развратный извращенец. Лучше не сажать, а как следует выпороть на первый раз. Телесные наказания не так уж и вредны.
пороть надо того, кто снимал - столько дней, сколько посмотрело раз его тварьение

Гость|08.01.2018 11:21|

ну и приятелям нужно дать возможность поснимать друга.

Гость|08.01.2018 11:40|

Полная деградация молодежи по все стране. Девушки друг друга метелят и снимают на видео, в клубах не пойми что творится - снимают на видео. Издеваются над животными снимают на видео. Ужас

Гость|08.01.2018 11:45|

Гость писал(a):

Полная деградация молодежи по все стране. Девушки друг друга метелят и снимают на видео, в клубах не пойми что творится - снимают на видео. Издеваются над животными снимают на видео. Ужас
Ужас, что родители этого не хотят замечать. Они ж работают сутками, чтоб заработать своему ребятёнку на новый крутой смартфон для развлечений.

Гость|08.01.2018 11:46|

поколение дебилов...

Гость|08.01.2018 12:25|

Яжемать, твою дивизию! Поколение пепси и тамагочи...

Гость|08.01.2018 12:42|

Гость писал(a):

Яжемать, твою дивизию! Поколение пепси и тамагочи...
Яжематери только родить способны. Вон в новостях про перенатальный центр о них пишут каждый день как о героинях. Лучше бы писали о тех, кто воспитал полноценных во всех смыслах слова детей. Этот великовозрастный дебил конечно тот ещё фрукт ,а почему никого не потревожило, что пара младшеклассников так легко повелась на его уловки? Такие же дебилы подрастают. Среди нынешних детей остались единицы нормальных.

Гость|08.01.2018 12:45|

Ссылку на то видео, пожалуйста)

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Имя: Гость
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