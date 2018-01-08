08.01.2018 | 10:23

Зареченский городской суд признал девятиклассника виновным в развращении малолетних детей.

В мае гулявший с друзьями подросток, увидев на веранде неработающего детского сада двух младшеклассников, девочку и мальчика, предложил им за деньги сымитировать половой акт.

«Под одобряющие возгласы приятелей парень давал детям «задания», обещая за выполнение каждого все большую сумму», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

Он посулил детям в общей сложности около 1 000 рублей, однако, уходя, оставил лишь немного мелочи.

Как позже выяснилось, один из приятелей подростка снимал происходящее на телефон, и видео попало в соцсеть. Запись была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов и стала основанием для возбуждения уголовного дела.

«Суд решил, что обвиняемый действовал умышленно, пытаясь пробудить у детей интерес к сексуальным отношениям. А это могло сформировать у них нездоровый сексуальный интерес и нарушить их нормальное развитие», - уточняется на портале «Заречье сегодня» со ссылкой на прокурора города Андрея Савельева.

В итоге юному злоумышленнику назначили четыре года воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников. С младшеклассниками работают психологи.