08.01.2018 | 11:43

Пензенские полицейские раскрыли уличный грабеж. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 65-летняя женщина.

По словам пенсионерки, днем она шла по улице Ладожской, как вдруг к ней приблизилась незнакомка и вырвала из ее рук сумку, внутри которой были документы, продукты и 10 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастна 48-летняя пензячка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности.

«Она призналась в содеянном. По факту грабежа возбуждено уголовное дело», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.