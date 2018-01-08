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Криминал | На улице Ладожской у пенсионерки отобрали сумку с деньгами и продуктами

08.01.2018|11:43
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Пензенские полицейские раскрыли уличный грабеж. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 65-летняя женщина.

По словам пенсионерки, днем она шла по улице Ладожской, как вдруг к ней приблизилась незнакомка и вырвала из ее рук сумку, внутри которой были документы, продукты и 10 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастна 48-летняя пензячка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности.

«Она призналась в содеянном. По факту грабежа возбуждено уголовное дело», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|08.01.2018 11:57|

penzainform.ru писал(a):

к ней приблизилась незнакомка
Манька-облигация жива!

Гость|08.01.2018 12:00|

penzainform.ru писал(a):

к совершению преступления причастна 48-летняя пензячка
Ты зашухарила всю нашу "малину"...

Гость|08.01.2018 12:10|

Гость писал(a):

Манька-облигация жива!

Дело Маньки живет и побеждает. Идем на выборы

Гость|08.01.2018 12:19|

Улица Ладожская очень длинная. Место точнее указать нельзя? Проще было сказать в Арбеково тогда.

Гость|08.01.2018 12:48|

Гость писал(a):

Улица Ладожская очень длинная. Место точнее указать нельзя? Проще было сказать в Арбеково тогда.
Может тебе ключ дать от квартиры где деньги лежат ?

Гость|08.01.2018 12:59|

Гость писал(a):

Улица Ладожская очень длинная
Длинный это Ленинградский проспект например... а Ладожская лилипутик.

Гость|08.01.2018 13:00|

Гость писал(a):

Может тебе ключ дать от квартиры где деньги лежат ?
А скоко денег лежит? Может и ключ не возьму...

Гость|08.01.2018 13:02|

Гость писал(a):

Может тебе ключ дать от квартиры где деньги лежат ?
Деньги товарищи надо хранить в сберкассе!

Гость|08.01.2018 13:16|

Гость писал(a):

хранить в сберкассе!
Куда вход рубль, выход -десять. Еще и побегать надо и подождать, прежде чем денюжку забрать.

Гость|08.01.2018 13:28|

а скока в городе Пензе создано новых рабочих мест в 2018 году

Гость|08.01.2018 14:37|

Здесь собираются любители глупых комментариев

Гость|08.01.2018 14:39|

А причём здесь рабочие места? Алкоголички и наркоманки работать не будут. а такую с пробой УК работать не заставишь.

Гость|08.01.2018 15:01|

Уже наливают!?

Гость|08.01.2018 15:11|

Обязательно нужно повысить стаж до 25 лет,что бы такие вот зэчки не получали пенсию.

Гость|08.01.2018 16:26|

Вот и эта отморозка должна выйти с зоны на пенсионное гособеспечение.

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Имя: Гость
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