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Криминал | В Пензенской области расследуется убийство 20-летней давности

07.01.2018|12:55
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Сотрудники полиции Пензенской области разыскивают 42-летнего Виктора Михайловича Кривенко, уроженца и жителя поселка Тамала. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Мужчину подозревают в убийстве, которое произошло в городе Белинском в 1995 году.

Рост Виктора Кривенко – 180 см, он имеет среднее телосложение, русые волосы и светлые глаза.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам дежурной части отделения МВД России по Тамалинскому району: 8-8412-630-273, 8-8416-921-159 или 02», - обращается к жителям Пензенской области пресс-служба регионального управления МВД.

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Гость|07.01.2018 13:19|

главное - вовремя.

Гость|07.01.2018 13:24|

Срок давности прошел.

Гость|07.01.2018 13:40|

У убийства нет срока давности идиоты

Гость|07.01.2018 14:31|

Он и тогда то при помощи ментов ушёл и теперь предупредили!

Гость|07.01.2018 14:52|

Гость писал(a):

сть|07.01.2018 13:40|

У убийства нет срока давности идиоты

Идиот учи мат.часть и будет тебе счастье.

Гость|07.01.2018 17:00|

Кто старое помянет тому глаз вон .

Имя: Гость
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