07.01.2018 | 12:55

Сотрудники полиции Пензенской области разыскивают 42-летнего Виктора Михайловича Кривенко, уроженца и жителя поселка Тамала. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Мужчину подозревают в убийстве, которое произошло в городе Белинском в 1995 году.

Рост Виктора Кривенко – 180 см, он имеет среднее телосложение, русые волосы и светлые глаза.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам дежурной части отделения МВД России по Тамалинскому району: 8-8412-630-273, 8-8416-921-159 или 02», - обращается к жителям Пензенской области пресс-служба регионального управления МВД.