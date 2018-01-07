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Криминал | В Пензе осуждены шесть членов группы наркодилеров

07.01.2018|11:50
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Полгода злоумышленники снабжали зельем пензенских наркоманов, пока преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В группе было шестеро. У каждого своя роль.

«Пять из них работали розничными курьерами, их роль заключалась в том, чтобы получать уже заранее расфасованные закладки и раскладывать эти закладки на территории г. Пензы», - рассказал помощник прокурора Первомайского района города Данила Милованов.

А один из участников преступной группы имел дело с крупными поставками спайса и «скорости».

«Он получал оптовую закладку, далее фасовал ее у себя дома или там где-то на съемной квартире на более мелкие партии наркотиков и непосредственно уже осуществлял оптовую закладку для розничных курьеров», - пояснил помощник прокурора.

Первомайский районный суд города Пензы, рассмотрев уголовное дело, возбужденное в отношении участников группы, приговорил их к лишению свободы сроком от 4 до 8 лет - в зависимости от роли в криминальной цепочке и веса наркотика, с которым им они осуществляли свою преступную деятельность.

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Гость|07.01.2018 16:19|

Очень маленькие срока.

Гость|07.01.2018 17:34|

А кто поставлял им? Органам это не интересно?

Гость|07.01.2018 19:13|

"Или там где-то на съемной квартире", "с которым им они осуществляли свою преступную деятельность". Видимо иностранцы ближнего зарубежья работают не только дворниками.

Имя: Гость
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