07.01.2018 | 11:50

Полгода злоумышленники снабжали зельем пензенских наркоманов, пока преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В группе было шестеро. У каждого своя роль.

«Пять из них работали розничными курьерами, их роль заключалась в том, чтобы получать уже заранее расфасованные закладки и раскладывать эти закладки на территории г. Пензы», - рассказал помощник прокурора Первомайского района города Данила Милованов.

А один из участников преступной группы имел дело с крупными поставками спайса и «скорости».

«Он получал оптовую закладку, далее фасовал ее у себя дома или там где-то на съемной квартире на более мелкие партии наркотиков и непосредственно уже осуществлял оптовую закладку для розничных курьеров», - пояснил помощник прокурора.

Первомайский районный суд города Пензы, рассмотрев уголовное дело, возбужденное в отношении участников группы, приговорил их к лишению свободы сроком от 4 до 8 лет - в зависимости от роли в криминальной цепочке и веса наркотика, с которым им они осуществляли свою преступную деятельность.