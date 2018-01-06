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Криминал | Житель Тамалинского района разыскивается по подозрению в убийстве

06.01.2018|13:31
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Сотрудники полиции Тамалинского района разыскивают 48-летнего Алексея Тимофеевича Ромашкина, уроженца села Ульяновка Тамалинского района, который жил в поселке Тамала. Он подозревается в убийстве.

Алексею Ромашкину на вид 40-45 лет, его примерный рост - 170-175 см, он имеет среднее телосложение и темные волосы.

У мужчины есть несколько татуировок: нож и череп на левом плече, паук и голова женщины - на правом, крест и браслет на правой руке, свастика – на левой, а также наколки в виде перстней на пальцах левой руки.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам дежурной части отделения МВД России по Тамалинскому району: 8-8412-630-273, 8-8416-921-159 или 02», - обращается к жителям Пензенской области пресс-служба регионального управления МВД.

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Гость|06.01.2018 14:02|

Блатной

Гость|06.01.2018 14:07|

Это не розыск, фотка не о чем

Гость|06.01.2018 14:08|

Фотка лет 10 - 15 назад

Гость|06.01.2018 14:21|

Пожалуйста фото из его уголовного дела.

Гость|06.01.2018 15:08|

Ищи-свищи

Гость|06.01.2018 15:13|

Гость писал(a):

Пожалуйста фото из его уголовного дела.

Они не успели сфотать, он убежал.

Гость|06.01.2018 15:32|

дело есть в архиве.наколки говорят.

Имя: Гость
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