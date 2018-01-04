04.01.2018 | 17:55

37-летний житель села Маркино Сосновоборского района подозревается в совершении разбойного нападения.

Мужчина пригласил к себе брата с товарищем, жителем села Татарский Сыромяс. Гости предложили хозяину распить с ними спиртное, которое принесли с собой. Во время застолья подозреваемый попросил денег на покупку алкоголя, но получил отказ.

«После этого злоумышленник ушел на кухню, где взял нож, которым резал поросят. Затем он подошел к товарищу своего брата, приставил лезвие к его горлу и высказал желание зарезать гостя, если тот не отдаст деньги», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Приставил нож к шее. Он отдал мне две тысячи, которые я потратил на выпивку и закуску», - рассказал подозреваемый.

Остаток, 400 рублей, подозреваемый отдал потерпевшему. Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.