04.01.2018 | 15:58

Совместная встреча Нового года обернулась для двух жителей Пензы не радостью, а трагедией. 37-летний мужчина скончался, в отношении его 51-летней знакомой возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 31 декабря около 23:00 в квартире на улице Воровского мужчина и женщина уже проводили старый год, выпив спиртного. Внезапно между ними разгорелась ссора, и женщина, чтобы не продолжать конфликт, решила уйти из дома.

Однако приятель не позволил ей выйти из квартиры, и тогда она толкнула его руками в грудь так, что он упал и ударился головой. Этим дело не закончилось: пензячка еще трижды ударила его руками по голове.

Тот остался лежать, а женщина занялась домашними делами. Вскоре она поняла, что знакомый не подает признаков жизни, и обратилась за помощью к своей подруге. Вместе они вызвали бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть мужчины на месте происшествия. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

Женщина задержана и заключена под стражу. Она полностью признала свою вину в причинении смерти своему знакомому.

«Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.