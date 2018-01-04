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Криминал | Празднование Нового года с подругой оказалось для пензенца роковым

04.01.2018|15:58
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Совместная встреча Нового года обернулась для двух жителей Пензы не радостью, а трагедией. 37-летний мужчина скончался, в отношении его 51-летней знакомой возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 31 декабря около 23:00 в квартире на улице Воровского мужчина и женщина уже проводили старый год, выпив спиртного. Внезапно между ними разгорелась ссора, и женщина, чтобы не продолжать конфликт, решила уйти из дома.

Однако приятель не позволил ей выйти из квартиры, и тогда она толкнула его руками в грудь так, что он упал и ударился головой. Этим дело не закончилось: пензячка еще трижды ударила его руками по голове.

Тот остался лежать, а женщина занялась домашними делами. Вскоре она поняла, что знакомый не подает признаков жизни, и обратилась за помощью к своей подруге. Вместе они вызвали бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть мужчины на месте происшествия. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

Женщина задержана и заключена под стражу. Она полностью признала свою вину в причинении смерти своему знакомому.

«Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|04.01.2018 17:26|

Праздник удался!?!?!?

Гость|04.01.2018 17:28|

penzainform.ru писал(a):

мужчина скончался
Так нежданно ушёл в вечный ад тьмы и мучений...

Смерть позорная. Гарантирующая только ад.

Гость|04.01.2018 17:29|

А ты там был что ли, чтобы так заявлять? Помолчал бы лучше.

Гость|04.01.2018 17:30|

penzainform.ru писал(a):

31 декабря около 23:00 в квартире на улице Воровского мужчина и женщина уже проводили старый год, выпив спиртного. Внезапно между ними разгорелась ссора
Лучше-бы петарды на улице запускали)) "веселя" сонное-домашнее быдло. Гляди и обошлось бы

Гость|04.01.2018 17:30|

Да любая алкогольная смерть позорная и гарантирующая ад.

Только святые родители или люди отмолить с огромным трудом могут, но таковых ныне точно нет. Во первых по логике у СВЯТЫХ родителей гарантированно таких детёнышей не будет...

Гость|04.01.2018 17:32|

Гость писал(a):

Помолчал бы лучше.
Есть время молчать есть время проповедовать. Имей сперва разум советовать.

Гость|04.01.2018 17:47|

Гость писал(a):

Да любая алкогольная смерть позорная и гарантирующая ад.

Только святые родители или люди отмолить с огромным трудом могут, но таковых ныне точно нет. Во первых по логике у СВЯТЫХ родителей гарантированно таких детёнышей не будет...

Очнись Бог всех любит

Гость|04.01.2018 17:54|

Он забирает самых лучших.Можно сказать цвет нации.

Гость|04.01.2018 17:59|

Лучше бы дала перед убивством, глядишь копия бы появилась через 9 месяцев, а так тюрьма и бесперспектива.

Гость|04.01.2018 18:00|

Гость писал(a):

Очнись Бог всех любит
Любит то Он точно все свои создания, человеков, но по духовным законам(и данной человеку абсолютной свободе выбора)Он никак не может воспрепятсвовать аду тем кто сами добровольно туда скатывались УПОРСТВУЯ ВО ЗЛЕ:человеконенавистничестве, пьянстве, курении, осуждении, воровстве, БЛУД(!!!), обиды... и т.п. при том даже мысли об этом ПРИРАВНИВАЮТСЯ К ФАКТИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ.

Гость|04.01.2018 18:03|

Гость писал(a):

Лучше бы дала перед убивством, глядишь копия бы появилась через 9 месяцев, а так тюрьма и бесперспектива.
Адвокаты подскажут.Скажет,что защищалась.Умысла на убийство не было. Старушка шустрая.

Гость|04.01.2018 18:04|

Гость писал(a):

Любит то Он точно все свои создания, человеков, но по духовным законам(и данной человеку абсолютной свободе выбора)Он никак не может воспрепятсвовать аду тем кто сами добровольно туда скатывались УПОРСТВУЯ ВО ЗЛЕ:человеконенавистничестве, пьянстве, курении, осуждении, воровстве, БЛУД(!!!), обиды... и т.п. при том даже мысли об этом ПРИРАВНИВАЮТСЯ К ФАКТИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ.
То есть должна выработаться полная свобода от страстей, навыки бесстрастия, а не то что бы "Я СДЕРЖИВАЮСЬ". Если хоть одна мыслишка страстей есть, то хоть сдерживайся хоть твари-всё равно эта мыслишка страстная гарантированно утянет тебя в бездну ада.

Гость|04.01.2018 18:20|

Гость писал(a):

УПОРСТВУЯ ВО ЗЛЕ:человеконенавистничестве, пьянстве, курении, осуждении, воровстве, БЛУД(!!!), обиды... и т.п. при том даже мысли об этом ПРИРАВНИВАЮТСЯ К ФАКТИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ.
Это мытарства

Гость|04.01.2018 18:29|

В монастырь является Бог и говорит я хочу воздать такому то монаху.Но как же так ведь он пьяница и матершинник! Я воздам ему за терпение. Если бы он не терпел вас каждые 10 минут то давно бы вас всех поубивал.

Гость|04.01.2018 18:29|

Гость писал(a):

УПОРСТВУЯ ВО ЗЛЕ:человеконенавистничестве, пьянстве, курении, осуждении, воровстве, БЛУД(!!!), обиды... и т.п. при том даже мысли об этом ПРИРАВНИВАЮТСЯ К ФАКТИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ.

Это мытарства

Кое что ты мой возлюбленный брат уже знаешь(или сестра). Ну так вот эти самые МЫТАРСТВА называемые воздушными и невозможно будет преодолеть не искоренив при жизни страстей.

А мы всё к алкоголю тянемся, к якобы безобидной сигаретке и сладко покушать, к игре в спортлото и втягиваемся в осуждение ближних с любым встречным...

А Господь Он и вправду любит...НАШУ ПРАВДУ И ОСОБЕННО ДЕЛА ПРАВДЫ.

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Имя: Гость
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