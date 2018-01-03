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Криминал | Вынесен приговор сердобчанину, ударившему гостя ножом в грудь

03.01.2018|17:15
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Житель Сердобска отправится за решетку на 8 лет 6 месяцев за убийство своего приятеля. Такое наказание для мужчины определил суд.

Преступление было совершено осенью 2017 года в одной из квартир пятиэтажки на улице Гагарина. В гости к гражданским супругам пришла пара. Во время застолья хозяин начал ругаться со своей сожительницей.

«Гостья решила вступиться за хозяйку квартиры, в ответ мужчина начал оскорблять обеих женщин. Его приятель также решил вмешаться в конфликт и сделал ему замечание относительно его поведения. Но мужчина не собирался успокаиваться, мотивируя это тем, что он находится у себя дома и ведет себя как пожелает», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По словам 47-летнего осужденного, гость нанес ему удар по лицу. Хозяин в долгу не остался.

«Я взял ножик и не глядя ткнул. Куда я попал, я увидел только потом – по крови», - рассказал во время следственного эксперимента злоумышленник.

Единственный удар в грудь оказался смертельным. Приехавшие на место преступления медики не смогли помочь пострадавшему. Осужденный полностью признал свою вину.

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