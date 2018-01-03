40-летняя пензячка, сдавшая свою квартиру на улице Ново-Казанской в аренду 35-летнему мужчине, обнаружила пропажу имущества. Из жилища исчезли телевизор и приставка к нему.
Женщина обратилась с заявлением в управление МВД России по городу Пензе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого - того самого жильца, снимавшего квартиру.
«Он признался, что сдал похищенную технику в комиссионный магазин. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Надо фамилии воров опубликовывать,чтобы люди знали и не имели впредь с ними никаких дел.