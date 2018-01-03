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Криминал | В Пензе квартирант сдал в комиссионку телевизор из арендуемого жилья

03.01.2018|12:23
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40-летняя пензячка, сдавшая свою квартиру на улице Ново-Казанской в аренду 35-летнему мужчине, обнаружила пропажу имущества. Из жилища исчезли телевизор и приставка к нему.

Женщина обратилась с заявлением в управление МВД России по городу Пензе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого - того самого жильца, снимавшего квартиру.

«Он признался, что сдал похищенную технику в комиссионный магазин. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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Гость|03.01.2018 13:10|

Надо фамилии воров опубликовывать,чтобы люди знали и не имели впредь с ними никаких дел.

Гость|03.01.2018 13:32|

Гость писал(a):

Надо фамилии воров опубликовывать,чтобы люди знали и не имели впредь с ними никаких дел.
пошутил бы про список, да не буду

Гость|03.01.2018 13:43|

Надо фамилии воров опубликовывать,чтобы люди знали и не имели впредь с ними никаких дел.

С кем же тогда "работать" будут наши благодетели...

Гость|03.01.2018 13:50|

Гость писал(a):

С кем же тогда "работать" будут наши благодетели...
с ежиной россией!

Гость|03.01.2018 14:35|

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ОДНАКО МАЛЫЙ. САМ В АРЕНДУ ХОЗЯЙКЕ НЕ ГОДЕН.ХОТЬ ТЕЛИК ПРОПИТЬ.

Гость|03.01.2018 14:54|

Гость писал(a):

и не имели впредь с ними никаких дел.
А вдруг они сокрушенно покаются и Бог так очистит их что они лучше Вас станут? Ведь такое бывало нередко.

Гость|03.01.2018 14:55|

А СЕЙЧАС ЕЩЁ ЕСТЬ КОМИССИОНКИ?

И ЕЩЁ ВОПРОС: ХОЗЯЕВА ТЕЛЕВИЗОР С ПАСПОРТОМ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА ОСТАВИЛИ?

Гость|03.01.2018 15:13|

Ему Я доверяла,как самой себе...

Гость|03.01.2018 16:48|

блин по чем берут телики) у меня их даже два?

Гость|03.01.2018 17:26|

Телики берут рубь за вязанку.

Гость|03.01.2018 17:46|

Гость писал(a):

А СЕЙЧАС ЕЩЁ ЕСТЬ КОМИССИОНКИ?

И ЕЩЁ ВОПРОС: ХОЗЯЕВА ТЕЛЕВИЗОР С ПАСПОРТОМ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА ОСТАВИЛИ?

Ломбард? Не, не слыхали.

Гость|03.01.2018 18:03|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Надо фамилии воров опубликовывать,чтобы люди знали и не имели впредь с ними никаких дел.
пошутил бы про список, да не буду
А я без шуток :

1 ..................... Тупин

2 ..................... Мендведьев

3 ..................... Сечин

4 .....................Миллер

5 ..................... Шувалов

6 ..................... Силуанов и т. д .

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