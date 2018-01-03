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Криминал | 22-летний житель р. п. Лунино жестоко избил оппонента ногами

03.01.2018|13:47
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Молодой житель рабочего поселка Лунино может лишиться свободы на срок до восьми лет. Такова санкция статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Именно в этом преступлении, совершенном в селе Иванырс Лунинского района, подозревается 22-летний парень. Его жертва - 23-летний местный житель - был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Медики сообщили о пациенте с телесными повреждениями, по всем признакам носящими криминальный характер, в правоохранительные органы. Стражи порядка быстро установили истину: между молодыми людьми возникла ссора, и агрессор избил оппонента ногами.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|03.01.2018 14:23|

Выйдет в 30 лет ещё не старый.Найдёт себе заочницу или бухающую разведёнку. Во время очередного распития зарежет её или алкаша соседа. Всё по сценарию...

Гость|03.01.2018 14:39|

Перестань нести ахинею,умник.

Гость|03.01.2018 14:44|

..жестоко избил оппонента ногами...

А что, фото ноги не нашлось?

Гость|03.01.2018 14:52|

Оппонент это как понять, сторонник Навального или Путина?

Я за Христа и за Путина, можете тоже избивать...

Гость|03.01.2018 15:01|

Между оппонентами ни одна литруха пойла стояла.

Гость|03.01.2018 16:43|

посадить этого говнюка по полной, пусть на зоне выясняет с себе подобными отношения

Гость|03.01.2018 17:06|

непутевый кикбоксер.сажать таких и надолго.

Гость|03.01.2018 17:12|

Для общества потерян. сценарий в посте первом.

Гость|03.01.2018 17:17|

Гость писал(a):

Оппонент это как понять, сторонник Навального или Путина?

Я за Христа и за Путина, можете тоже избивать...

А чего дурака избивать? Он и сам расшибётся))

Гость|03.01.2018 17:17|

Гость писал(a):

А что, фото ноги не нашлось?
В самом деле неужели ногу нельзя сфотографировать, зачем руку то фоткать надо было?

Гость|03.01.2018 17:18|

это креатив журналюг))

Гость|03.01.2018 17:24|

А может по фен шую кулак вместо пятки.

Гость|03.01.2018 17:48|

вы че тут все г...ны или как!!!!!?

Имя: Гость
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