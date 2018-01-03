03.01.2018 | 13:47

Молодой житель рабочего поселка Лунино может лишиться свободы на срок до восьми лет. Такова санкция статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Именно в этом преступлении, совершенном в селе Иванырс Лунинского района, подозревается 22-летний парень. Его жертва - 23-летний местный житель - был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Медики сообщили о пациенте с телесными повреждениями, по всем признакам носящими криминальный характер, в правоохранительные органы. Стражи порядка быстро установили истину: между молодыми людьми возникла ссора, и агрессор избил оппонента ногами.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.