01.01.2018 | 16:18

Хотел как лучше, а получилось по статье Уголовного кодекса - в незаконной вырубке деревьев подозревается 43-летний житель Никольского района. Он работал трактористом у предпринимателя, занимавшегося заготовкой леса возле села Мичкас. В обязанности мужчины входила транспортировка спиленного.

«Когда он отправился к делянке на тракторе, то обнаружил, что стволы некоторых деревьев наклонились к дороге и мешают ему проехать. Чтобы устранить препятствия, подозреваемый взял бензопилу и повалил деревья, после чего поехал к месту назначения и стал выполнять свои обязанности», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Всего под пилу тракториста попали 18 лип. Погубленные насаждения обнаружили представители министерства лесного хозяйства области, они обратились в полицию.

Подозреваемый возместил нанесенный ущерб, а это более 32 тысяч рублей. Тем не менее мужчине грозит крупный штраф либо исправительные работы на срок до двух лет.