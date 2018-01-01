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Криминал | Жителю Никольского района грозит тюрьма за незаконную вырубку деревьев

01.01.2018|16:18
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Хотел как лучше, а получилось по статье Уголовного кодекса - в незаконной вырубке деревьев подозревается 43-летний житель Никольского района. Он работал трактористом у предпринимателя, занимавшегося заготовкой леса возле села Мичкас. В обязанности мужчины входила транспортировка спиленного.

«Когда он отправился к делянке на тракторе, то обнаружил, что стволы некоторых деревьев наклонились к дороге и мешают ему проехать. Чтобы устранить препятствия, подозреваемый взял бензопилу и повалил деревья, после чего поехал к месту назначения и стал выполнять свои обязанности», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Всего под пилу тракториста попали 18 лип. Погубленные насаждения обнаружили представители министерства лесного хозяйства области, они обратились в полицию.

Подозреваемый возместил нанесенный ущерб, а это более 32 тысяч рублей. Тем не менее мужчине грозит крупный штраф либо исправительные работы на срок до двух лет.

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Гость|01.01.2018 19:02|

Отстаньте от мужика!!!

Гость|01.01.2018 19:50|

ЛЕСНИКИ ВСЁ ПРОДАЛИ,А МУЖИКА ДЕЛАЮТ КРАЙНИМ.

Гость|01.01.2018 21:46|

Тюрьма - это неодушевленный предмет. Как она может кому то грозить?

Гость|01.01.2018 23:38|

дадут делянку там, где не проедеш, зная это потом нахлобучивают, как из 90х

Гость|02.01.2018 01:10|

почти 2штуки за липку Мужика ,как липку "ободрали"

Гость|02.01.2018 04:03|

Надо было представители министерства лесного хозяйства области заставить самого очистить.Все дороги в лесу завалены!

Гость|02.01.2018 04:26|

Составами продают это они не видят и ни кого не посадили.

В лесу пройти невозможно все захламлено а взять нельзя упавшие деревья- это воровство

Имя: Гость
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