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Криминал | В Пензенском районе дачный вор унес сковороды, котелок и оконные карнизы

30.12.2017|11:27
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В садоводческом обществе «Пензенское», расположенном в двух километрах от села Калинино Пензенского района, произошла кража. О ней в полицию сообщил 61-летний дачник, хозяйству которого вор нанес ущерб.

Пожилой мужчина, решивший навестить свой участок, обнаружил, что оконная рама выставлена, а из дома и сарая пропали металлические предметы. Добычей злоумышленника стали две сковороды, котелок и семь оконных карнизов из алюминиевого профиля.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 42-летнего жителя Пензенского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он дал признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|30.12.2017 12:55|

Наследил по пьяни сковородочник.

Гость|30.12.2017 17:05|

Сволочь. Брать последнее у стариков , Он ведь не сможет это восстановить !!!

Гость|30.12.2017 17:29|

Дачники это самая гнусная категория сквалыг. За горсть кислых недозрелых яблок ребёнка сорванца убьют. Всё что на дачах это земля матушка родит и любой имеет право взять дары земли матушки . кормилицы нашей!!

Имя: Гость
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