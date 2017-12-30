30.12.2017 | 11:27

В садоводческом обществе «Пензенское», расположенном в двух километрах от села Калинино Пензенского района, произошла кража. О ней в полицию сообщил 61-летний дачник, хозяйству которого вор нанес ущерб.

Пожилой мужчина, решивший навестить свой участок, обнаружил, что оконная рама выставлена, а из дома и сарая пропали металлические предметы. Добычей злоумышленника стали две сковороды, котелок и семь оконных карнизов из алюминиевого профиля.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 42-летнего жителя Пензенского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он дал признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.