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Криминал | В Пензе осуждена ревнивая пензячка, похитившая соперницу

30.12.2017|16:37
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Попытка избавиться от соперницы обернулась для ревнивой 36-летней пензячки тюремным заключением. В августе 2017 года женщина вместе со своим подельником похитила возлюбленную бывшего мужа.

«Потерпевшую в машину около места ее проживания завлекли женщина и мужчина, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. После того, как потерпевшая села в машину, двери были заблокированы», - сообщил начальник ОП № 4 УМВД России по городу Пензе Сергей Малянов.

Испуганную девушку увезли из Пензы в лесной массив неподалеку от села Саловка. По дороге злоумышленница хотела сделать своей жертве какую-то инъекцию.

«Женщина попыталась вколоть мне шприцом какой-то препарат. Я сопротивлялась, и ей не удалось», - поведала потерпевшая.

Когда машина с похищенной оказалась в чаще леса, события стали развиваться следующим образом.

«Девушке сказали встать к дереву, опуститься на колени и затем ее привязали к дереву. Второй соучастник ушел, а женщина сказала, что не может оставить ее в живых, после чего два раза в одном и том же месте порезала шею потерпевшей», - рассказал помощник прокурора Первомайского района города Пензы Данила Милованов.

«У меня сильно пошла кровь, а она стояла рядом и смотрела. Я решила притвориться мертвой. Она ушла, я дождалась, пока шаги стихнут, и попыталась выбраться», - добавила потерпевшая.

По сотовому телефону девушка позвонила бывшему мужу своей похитительницы, который отвез ее в больницу.

В результате после расследования всех обстоятельств уголовного дела суд приговорил обоих злоумышленников к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Ревнивая особа окажется за решеткой только после достижения ее ребенком 14-летия. На момент совершения преступления она была беременна.

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Гость|31.12.2017 00:24|

какие ужасы в Пензенской области

жуть

Гость|31.12.2017 00:58|

penzainform.ru писал(a):

Ревнивая особа окажется за решеткой только после достижения ее ребенком 14-летия. На момент совершения преступления она была беременна.
Вот это ужасы...попытка убийства с особой жестокостью по предварительному сговору и не в тюрьме, да за 14 лет 10 амнистий будет) фигею от безнаказанности

Имя: Гость
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