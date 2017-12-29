29.12.2017 | 11:37

Зареченский городской суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. Около 4:00 35-летний мужчина был в гостях у своей знакомой, с которой они распивали спиртное. Во время застолья мужчина приревновал подругу и несколько раз ударил хозяйку дома, зная, что та является инвалидом второй группы. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

Женщина вцепилась в ревнивца, и оба рухнули на пол. Мужчина поднялся первым и продолжил потасовку. Он схватил металлическую трость и ударил женщину по ноге. Позже врачи диагностировали у потерпевшей перелом правой большеберцовой кости со смещением костных отломков.

Примечательно, что, несмотря на тяжелые травмы, женщина не настаивала на строгом наказании обидчика. В итоге суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.