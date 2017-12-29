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Криминал | Ревнивый зареченец жестоко избил подругу-инвалида

29.12.2017|11:37
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Зареченский городской суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. Около 4:00 35-летний мужчина был в гостях у своей знакомой, с которой они распивали спиртное. Во время застолья мужчина приревновал подругу и несколько раз ударил хозяйку дома, зная, что та является инвалидом второй группы. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

Женщина вцепилась в ревнивца, и оба рухнули на пол. Мужчина поднялся первым и продолжил потасовку. Он схватил металлическую трость и ударил женщину по ноге. Позже врачи диагностировали у потерпевшей перелом правой большеберцовой кости со смещением костных отломков.

Примечательно, что, несмотря на тяжелые травмы, женщина не настаивала на строгом наказании обидчика. В итоге суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

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Гость|29.12.2017 12:14|

А САМ ОН ИНВАЛИД НА ГОЛОВУ

Гость|29.12.2017 12:25|

Когда женщина выздоровеет ,пусть морду ему вымажет каловыми массами может это его научит как себя вести.

Гость|29.12.2017 12:32|

Чьими?

Гость|29.12.2017 13:19|

Зря женщина не настаивает на наказании этого не человека. Он почувствует свою безнаказанность и в следующий раз вдарит им по полной.

Гость|29.12.2017 13:22|

Через 2-3 года будут новости, но уже о жмурике

Гость|29.12.2017 13:23|

подруга-инвалид!!! я бы за такую формулировку уже в суд подал, за оскорбление чувств инвалидов!

Гость|29.12.2017 16:52|

Видал я таких инвалидов

Гость|29.12.2017 16:54|

Гость писал(a):

Через 2-3 года будут новости, но уже о жмурике
Ла ладно просто зароет

Гость|29.12.2017 17:02|

Гость писал(a):

подруга-инвалид!!! я бы за такую формулировку уже в суд подал, за оскорбление чувств инвалидов!
А подать с формулировкой что не инвалид?

Гость|29.12.2017 17:06|

Бьёт значит любит))) че-то народное

Имя: Гость
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