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Криминал | В Каменке ссора возле бара закончилась поножовщиной

29.12.2017|10:15
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В Каменке в больницу поступил 29-летний мужчина с проникающим ножевым ранением. Заподозрив криминальный характер травмы, медики сообщили о пациенте в отдел полиции, и сотрудники правоохранительных органов начали выяснять обстоятельства происшествия.

Полицейские установили, что мужчина вступил в конфликт с 24-летним молодым человеком. Ссора, разгоревшаяся возле бара на улице Ворошилова, переросла в поножовщину. Парень, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, ударил оппонента ножом.

Подозреваемого задержали, он признался в содеянном.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|29.12.2017 10:47|

А судмед эксперта угонщика среди них нет?

Гость|29.12.2017 11:44|

он освидетельствовал

Гость|29.12.2017 12:29|

КАМЕНКА РУЛИТ!!!

Гость|29.12.2017 12:50|

пиццерия,арамболь-сборище

Гость|29.12.2017 16:22|

penzainform.ru писал(a):

Парень, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности
Зэк должен гнить в тюрьме пожизненно!

Гость|29.12.2017 16:32|

Ну нормально. Крестьянские дети))

Имя: Гость
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