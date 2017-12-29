29.12.2017 | 10:15

В Каменке в больницу поступил 29-летний мужчина с проникающим ножевым ранением. Заподозрив криминальный характер травмы, медики сообщили о пациенте в отдел полиции, и сотрудники правоохранительных органов начали выяснять обстоятельства происшествия.

Полицейские установили, что мужчина вступил в конфликт с 24-летним молодым человеком. Ссора, разгоревшаяся возле бара на улице Ворошилова, переросла в поножовщину. Парень, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, ударил оппонента ножом.

Подозреваемого задержали, он признался в содеянном.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.