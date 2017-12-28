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Криминал | В Пензе многодетную женщину осудили за мошенничество с маткапиталом

28.12.2017|11:08
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В Пензе женщина, воспитывающая четырех детей, может оказаться в колонии за мошенничество в крупном размере. Она провернула аферу в период с сентября 2014 по апрель 2015 года.

Зная, что у ее знакомых имеются сертификаты на материнский капитал, злоумышленница рассказала им, что якобы работает в финансовой организации и способна помочь оформить сделку по покупке жилья.

Получив согласие, она нашла продавца дома с земельным участком и предложила одной из клиенток приобрести его. Другой мошенница обещала продать треть собственного домовладения.

Покупательницы оформили доверенность на лицо, указанное злоумышленницей, пришли в офисы финансовой организации, где она будто бы работала, заключили договоры купли-продажи с предоставлением займа, обеспеченного ипотекой, и передали все документы в регпалату.

Когда управление Пенсионного фонда перечислило деньги, женщина, на которую была оформлена доверенность, сняла их и передала мошеннице. Та не стала отдавать средства продавцу дома, сообщив, что вторая сторона от сделки отказалась, а покупательницу обманным путем попросила подписать бумаги о расторжении договора и передала их в регпалату. Также она расторгла другой договор, использовав листы с подписью второй клиентки.

Сделки по отчуждению имущества были приостановлены. Ущерб от действий мошенницы составил 396 150 рублей для первой потерпевшей и 448 500 рублей - для второй.

При вынесении приговора учитывалось состояние здоровья подсудимой и четырех ее малолетних детей.

Также было принято во внимание, что ранее женщина умышленно совершила особо тяжкое преступление, за что в 2005 году была приговорена к реальному лишению свободы, но получила отсрочку, пока ребенку не исполнится 14 лет.

Суд частично присоединил первое наказание ко второму и назначил виновной четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

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Гость|28.12.2017 12:02|

А Деньги?

Отдаст?

Гость|28.12.2017 14:11|

нет, потому что она их уже потратила по своему усмотрению

Гость|28.12.2017 16:26|

Это прожженная мошенница, которую в свое время не посадили. Недопосаженная с нулевых

Гость|28.12.2017 16:55|

А тут 4 ребенка. Хорошо, если их возьмут родственники, а то в детдом. Ох, как жаль

Имя: Гость
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