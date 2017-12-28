28.12.2017 | 11:59

24-летней жительнице Нижнеломовского района отменили отсрочку отбывания наказания, предоставленную до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

В октябре 2016 года женщина была осуждена за три преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Тогда ее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.

Однако возможностью встать на путь исправления молодая мать не воспользовалась: практически сразу она оставила дочь пожилым родственникам и уехала. Судьбой своего ребенка гражданка не интересовалась, связи с домочадцами не поддерживала.

В мае 2017 года женщину объявили в розыск и нашли только в декабре. За это время она была лишена родительских прав.

«После задержания в отношении нее было рассмотрено представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене отсрочки назначенного наказания», - сообщили в Нижнеломовском суде.

В итоге женщине отменили отсрочку ранее назначенного наказания и направили в колонию общего режима на четыре с половиной года.