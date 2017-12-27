27.12.2017 | 10:54

Зареченский городской суд вынес приговор местному жителю, ранее привлекавшемуся к уголовной и административной ответственности. На этот раз его признали виновным в грабеже.

В октябре мужчина зашел в магазин «Магнит Масленица», проследовал в винно-водочный отдел, взял полулитровую бутылку водки за 178 рублей, спрятал в рукав куртки и направился к выходу мимо кассы.

Наблюдавшая за ним продавщица вовремя подоспела и потребовала вернуть бутылку на место. Посетитель проигнорировал ее и скрылся с похищенным.

Впоследствии житель закрытого города полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и добровольно возместил нанесенный ущерб.

В итоге его приговорили к шести месяцам колонии строгого режима, сообщили в Зареченском городском суде.