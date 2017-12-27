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Криминал | Зареченец отправится в колонию строгого режима за бутылку водки

27.12.2017|10:54
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Зареченский городской суд вынес приговор местному жителю, ранее привлекавшемуся к уголовной и административной ответственности. На этот раз его признали виновным в грабеже.

В октябре мужчина зашел в магазин «Магнит Масленица», проследовал в винно-водочный отдел, взял полулитровую бутылку водки за 178 рублей, спрятал в рукав куртки и направился к выходу мимо кассы.

Наблюдавшая за ним продавщица вовремя подоспела и потребовала вернуть бутылку на место. Посетитель проигнорировал ее и скрылся с похищенным.

Впоследствии житель закрытого города полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и добровольно возместил нанесенный ущерб.

В итоге его приговорили к шести месяцам колонии строгого режима, сообщили в Зареченском городском суде.

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Гость|27.12.2017 11:00|

За 178 рублей??? Магнит нужно проверить. Столько водка стоить не должна по закону.

Гость|27.12.2017 11:06|

вернут во власть?

Гость|27.12.2017 11:08|

даже "Русская валюта" стоит 205 руб, что это за водка за 178 рублей ?

Гость|27.12.2017 11:10|

А в бутылках водки участок Савина измеряли?

Гость|27.12.2017 11:32|

если Васильевой рассказать, от смеха сдохнет :-)

Гость|27.12.2017 11:49|

178 р. это входная цена

Гость|27.12.2017 12:14|

Гость писал(a):

За 178 рублей??? Магнит нужно проверить. Столько водка стоить не должна по закону.
Это водка какая надо водка . Чтобы алкаши побыстрее все передохли . Я бы бесплатно им раздавал палёнку . Святое дело .

Гость|27.12.2017 14:00|

Если б Путинку украл - получил бы условку.

Гость|27.12.2017 14:23|

Гость писал(a):

Это водка какая надо водка . Чтобы алкаши побыстрее все передохли . Я бы бесплатно им раздавал палёнку . Святое дело .
Если алкаши все передохнут, то ты не доживёшь до вечера следующего дня, так как они своими покупками пополняют казну, то есть обеспечивают армию, дуралей ты ограниченный! Алкаши- государственные люди!

Гость|27.12.2017 14:50|

Васильева хихикает в кулачок.

Гость|27.12.2017 15:02|

дебильное государство с дебильными судьями

Гость|27.12.2017 15:05|

Гость писал(a):

дебильное государство с дебильными
Написал конченый дебил

Имя: Гость
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