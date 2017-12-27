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Криминал | В Тамалинском районе рецидивистов осудили за угоны и кражу

27.12.2017|13:06
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Тамалинский районный суд признал виновными двоих 20-летних молодых людей, совершивших три преступления за один месяц.

2 августа ночью пьяные парни увидели на территории магазина в Тамале ВАЗ-21099. Поняв, что автомобиль незаперт, а в замке зажигания есть ключ, злоумышленники забрались в салон, завели машину и уехали. Когда им оставалось несколько километров до Пензы, в баке закончился бензин, и злоумышленники бросили авто на дороге.

Через несколько дней угонщики вернулись в поселок и поселились у знакомой. 22 августа, пока ее не было дома, один из парней украл из шифоньера 10 000 рублей, которые принадлежали матери девушки (женщина передала деньги дочери на погашение кредита).

В тот же день злоумышленники уехали в город Белинский. В местном кафе они пили до полуночи, а затем разошлись. Сотрудники полиции задержали похитителя денег в районе автовокзала.

Его приятель в это время решился на второе преступление. Прогуливаясь по улице, он увидел ВАЗ-2106 с незапертой дверью. Молодой человек сел в салон, совершил несколько манипуляций с проводами и завел автомобиль. На машине он поехал в Пензу, но остановился в Каменском районе и больше не смог запустить двигатель. Тогда парень скатил транспортное средство с трассы, а до областного центра добрался на попутках.

При вынесении приговора учитывалось, что молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности, один из них вышел на свободу только в июле 2017 года.

За кражу 10 000 рублей и угон автомобиля группой лиц одного из подсудимых приговорили к 2 годам и 9 месяцам колонии строгого режима.

За два угона, один из которых был совершен группой лиц, другому обвиняемому назначили наказание в виде 3 лет колонии строгого режима.

«Подсудимые не согласились с вынесенным приговором и подали апелляционные жалобы. В настоящее время дело направлено на рассмотрение в суд апелляционной инстанции», - сообщили в пресс-службе Тамалинского районного суда.

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Гость|27.12.2017 15:59|

За кражу машин дают срока как за мешок картошки.В некоторых братских республиках машины не запирают. Срока от 10 лет(за просто покататься) не говоря о продаже.

Имя: Гость
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