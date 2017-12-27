Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 дек 2017|17:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.23  |  $  57.45
 

Криминал | В Пензе подросток украл из подъезда детскую коляску

27.12.2017|15:41
Печать

Пензенские полицейские раскрыли кражу коляски. С заявлением о ее пропаже в городское управление МВД России обратилась 49-летняя женщина.

Как она объяснила, коляска на лестничной площадке второго этажа в доме на улице Долгорукова стояла не привязанная.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия и через некоторое время установили, что к преступлению причастен подросток, проживающий в Пензенском районе.

«Он признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|27.12.2017 16:49|

цыганенок ошалелый небось?

Гость|27.12.2017 17:10|

штрафовать владельцев колясок и велосипедов. нарушение правил пожарной безопасности.

Гость|27.12.2017 17:16|

Гость писал(a):

штрафовать владельцев колясок и велосипедов. нарушение правил пожарной безопасности.
... у тебя наверное царские палаты, а ты в однушку запихни детскую коляску

Гость|27.12.2017 17:19|

А кому сейчас легко? Всё своё ношу с собой.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!