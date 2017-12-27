27.12.2017 | 15:41

Пензенские полицейские раскрыли кражу коляски. С заявлением о ее пропаже в городское управление МВД России обратилась 49-летняя женщина.

Как она объяснила, коляска на лестничной площадке второго этажа в доме на улице Долгорукова стояла не привязанная.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия и через некоторое время установили, что к преступлению причастен подросток, проживающий в Пензенском районе.

«Он признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.