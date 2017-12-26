26.12.2017 | 15:08

Мужчина едва не поплатился жизнью за то, что сел за руль чужого автомобиля. Старая «шестерка» была припаркована в одном из дворов областного центра, когда по нему прогуливался ранее судимый гражданин.

«Он был в сильном алкогольном опьянении и решил добраться к месту проживания в Каменском районе. Завладел автотранспортом путем взлома дверного замка, а также замка зажигания, после чего завел двигатель и направился в сторону города Каменка», - сообщил дознаватель ОП № 2 УВД России по городу Пензе Дмитрий Назаренко.

Но доехать до конечной точки намеченного пути не смог - горе-угонщик внезапно почувствовал усталость.

«Остановился, закурил, уснул. Остановился потому, что засыпал», - объяснил задержанный.

«От незатушенной сигареты в салоне автомобиля произошло возгорание. Проснувшись, подозреваемый выбежал из автомашины и направился в сторону лесополосы», - добавил Дмитрий Назаренко.

Когда наступила ясность и к подозреваемому пришло осознание проступка, он был уже в полиции. За содеянное мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Угнанный им автомобиль восстановлению не подлежит, а ведь он служил своему владельцу с 1974 года.