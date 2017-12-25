25.12.2017 | 16:34

Стали известны обстоятельства гибели 15-летней девушки в р. п. Земетчино. Инцидент случился в ночь с 23 на 24 декабря. Девушка находилась вместе со своим 22-летним знакомым в его гараже.

«Зная, что потерпевшая не достигла 16-летнего возраста, знакомый вступил с ней в половую связь в автомашине марки Lada Priora. При этом двигатель автомобиля был запущен с целью прогрева салона, а ворота гаража закрыты», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Через некоторое время пара почувствовала себя плохо, и молодой человек выключил двигатель. С его слов, он попытался выйти из машины, но потерял сознание. Очнувшись, парень покинул гараж. Его родственники вызвали скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть несовершеннолетней.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть девушки наступила от отравления окисью углерода», - пояснила Татьяна Махницкая.

По факту причинения смерти по неосторожности и сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, в отношении жителя Земетчино возбуждено уголовное дело. В настоящее время закрепляется доказательственная база.