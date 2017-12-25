Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 дек 2017|17:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
0oC
Завтра | Облачно |
  69.09  |  $  58.20
 

Криминал | В Земетчине 15-летняя девушка погибла от отравления угарным газом

25.12.2017|16:34
Печать

Стали известны обстоятельства гибели 15-летней девушки в р. п. Земетчино. Инцидент случился в ночь с 23 на 24 декабря. Девушка находилась вместе со своим 22-летним знакомым в его гараже.

«Зная, что потерпевшая не достигла 16-летнего возраста, знакомый вступил с ней в половую связь в автомашине марки Lada Priora. При этом двигатель автомобиля был запущен с целью прогрева салона, а ворота гаража закрыты», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Через некоторое время пара почувствовала себя плохо, и молодой человек выключил двигатель. С его слов, он попытался выйти из машины, но потерял сознание. Очнувшись, парень покинул гараж. Его родственники вызвали скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть несовершеннолетней.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть девушки наступила от отравления окисью углерода», - пояснила Татьяна Махницкая.

По факту причинения смерти по неосторожности и сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, в отношении жителя Земетчино возбуждено уголовное дело. В настоящее время закрепляется доказательственная база.

0
0
0
0
 
Гость|25.12.2017 16:46|

Какой ужас, молодая. Жаль ее.

Гость|25.12.2017 16:53|

Гость писал(a):

Чего жаль?
Не судите, да не судимы будете

Гость|25.12.2017 16:58|

куда смотрела школа?

Гость|25.12.2017 17:00|

Гость писал(a):

куда смотрела школа?
Где родители этой БЕСПРИЗОРНОЙ? По ночам школы не работают, учителя со своими детьми дома.

Гость|25.12.2017 17:09|

Гость писал(a):

Не судите, да не судимы будете

божья кара настигла прямо во время свершения греха.

Гость|25.12.2017 17:14|

Ещё и посадят за малолетку

Гость|25.12.2017 17:14|

Гость писал(a):

Не судите, да не судимы будете

За оправдание греха предстанете перед суди страшным, будет вам на орехи, припекут вас черти батогами раскаленными.

Гость|25.12.2017 17:15|

Он будет на зоне жалеть что не умер.Прямо скажем поганенькая статья будет.

Гость|25.12.2017 17:17|

Гость писал(a):

Ещё и посадят за малолетку

Что значит еще? Это уже статья, плюс смерть по неизвестной причине. Может он её изнасиловал, а потом удушил угарным газом, а для отмазки сам немного подышал.

Гость|25.12.2017 17:21|

В Земетчине

Гость|25.12.2017 17:23|

зачем эти подробности расписали... очень жаль девочку

Гость|25.12.2017 17:24|

Одна жизнь угасла навсегда, вторая поломанна..

Гость|25.12.2017 17:25|

Гость писал(a):

зачем эти подробности расписали... очень жаль девочку
В назидание другим "девочкам". Хотя нынешнюю молодёжь не напугаешь уже ни чем.

Гость|25.12.2017 17:28|

Гость писал(a):

зачем эти подробности расписали... очень жаль девочку
Что бы тебе не повадно было. Головой думай,а не ....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!