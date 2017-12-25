25.12.2017 | 10:31

Пензенский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу 37-летней пензячки, обвиняемой в мошенничестве.

Преступление было совершено в феврале 2017 года. Женщина работала в регистратуре пензенского онкодиспансера, когда у нее возник план личного обогащения. Она рассказала своей знакомой, ребенок которой нуждался в лечении и обследовании, что мальчику могут помочь в Краснодаре, где у женщины, по ее словам, есть связи.

Под предлогом аренды жилья в южном городе мошенница попросила у матери ребенка 30 000 рублей, которые та перевела ей на карту. Потом злоумышленнице понадобились деньги якобы для того, чтобы купить билеты в аквапарк, организовать отдых больного мальчика и купить подарки согласившимся помочь людям. Таким образом, обманным путем она похитила у обнадеженной матери 89 500 рублей.

Примечательно, что в 2014 году женщина уже была судима за мошенничество, однако исполнение наказания было отсрочено.

На этот раз Первомайский районный суд отменил отсрочку и приговорил ее к 3 годам колонии общего режима. При вынесении приговора служители Фемиды учли, что гражданка призналась в содеянном и помогала следствию, приняли во внимание состояние здоровья женщины и ее родственников, а также наличие у нее на иждивении трех детей. На назначение наказания также повлияло стечение тяжелых обстоятельств в жизни подсудимой.

«Вопрос о судьбе детей передан судом на разрешение органу опеки и попечительства Управления образования г. Пензы», - уточнили в пресс-службе Пензенского областного суда.