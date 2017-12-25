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Криминал | Сотрудница пензенского онкодиспансера хотела нажиться на болезни ребенка

25.12.2017|10:31
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Пензенский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу 37-летней пензячки, обвиняемой в мошенничестве.

Преступление было совершено в феврале 2017 года. Женщина работала в регистратуре пензенского онкодиспансера, когда у нее возник план личного обогащения. Она рассказала своей знакомой, ребенок которой нуждался в лечении и обследовании, что мальчику могут помочь в Краснодаре, где у женщины, по ее словам, есть связи.

Под предлогом аренды жилья в южном городе мошенница попросила у матери ребенка 30 000 рублей, которые та перевела ей на карту. Потом злоумышленнице понадобились деньги якобы для того, чтобы купить билеты в аквапарк, организовать отдых больного мальчика и купить подарки согласившимся помочь людям. Таким образом, обманным путем она похитила у обнадеженной матери 89 500 рублей.

Примечательно, что в 2014 году женщина уже была судима за мошенничество, однако исполнение наказания было отсрочено.

На этот раз Первомайский районный суд отменил отсрочку и приговорил ее к 3 годам колонии общего режима. При вынесении приговора служители Фемиды учли, что гражданка призналась в содеянном и помогала следствию, приняли во внимание состояние здоровья женщины и ее родственников, а также наличие у нее на иждивении трех детей. На назначение наказания также повлияло стечение тяжелых обстоятельств в жизни подсудимой.

«Вопрос о судьбе детей передан судом на разрешение органу опеки и попечительства Управления образования г. Пензы», - уточнили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|25.12.2017 11:06|

Онкология это коммерческая болезнь. И коммерческая организация.

Деньги есть лечись , нет денег, нет человека.

Гость|25.12.2017 11:10|

А как с судимостью люди попали в медицину? И как женщина смогла поверить регистраторше? Конечно, мать убита горем, понятно. Но верить регистраторше - просто верх нашей недалекости. А ребеночку желаем выздоровления.Нисмотря ни на что.

Гость|25.12.2017 11:22|

А судимые что не люди что ли? Тюрьма очень хорошая школа и судимые люди бывают намного порядочнее чем не судимые! От тюрьмы и от сумы не зарекайтесь!

Гость|25.12.2017 11:27|

penzainform.ru писал(a):

гражданка призналась в содеянном и помогала следствию, приняли во внимание состояние здоровья женщины и ее родственников, а также наличие у нее на иждивении трех детей. На назначение наказания также повлияло стечение тяжелых обстоятельств в жизни подсудимой.
АБСУРД КАКОЙ ТО. ЧТО ПРИНЯЛИ ВО ВНИМАНИЕ ЭТИ ДЬЯВОЛЫ???

Гость|25.12.2017 11:28|

Бывает что судимые порядочнее несудимых, но не в данном случае, да и в большинстве случаев судимые не самые прекрасные и доброжелательные люди. Судимые и в политике есть, а ты про больницу говоришь. Никому верить нельзя. Даже бабулька-одуванчик может вонзить нож в спину при удобном случае.

Гость|25.12.2017 11:31|

Гость писал(a):

бабулька-одуванчик
Одуванчик не сможет. Либо вы слепы или галлюциногенны.

Гость|25.12.2017 11:34|

Самые борзые насчет поборов доктора в онкодиспансере, пользуются безысходностью пациентов и их родных.

Гость|25.12.2017 11:46|

скоро Пенза вымрет вся от рака!Очнитесь,скажите власти спасибо за леонидовку(ах,там же ничего не было).

Гость|25.12.2017 12:13|

Новость шок! В онкодиспансерах работают исключительно кристально чистые и бескорыстные люди, а тут "нажиться хотела!

Гость|25.12.2017 13:13|

penzainform.ru писал(a):

«Вопрос о судьбе детей передан судом на разрешение органу опеки и попечительства Управления образования г. Пензы», - уточнили в пресс-службе Пензенского областного суда.
Сатанистская ювенальная юстиция в действии! Судьи и прокуроры в доле!

Гость|25.12.2017 13:52|

У сотрудницы зря не поинтересовались, сколько остальной медперсонал хапает с больных. На чем врачи на работу приезжают посмотрите только, это бизнес-элита, а не бюджетные служащие.

Гость|25.12.2017 15:39|

это бизнес-элита...

Это бизнес-элита от медицины!

Гость|25.12.2017 15:42|

Гость писал(a):

!Очнитесь,скажите власти спасибо за леонидовку(ах,там же ничего не было)
Какой власти, Сталин давно помер (который там разместил химбазу)

Гость|25.12.2017 16:11|

Гость писал(a):

А судимые что не люди что ли? Тюрьма очень хорошая школа и судимые люди бывают намного порядочнее чем не судимые! От тюрьмы и от сумы не зарекайтесь!
ты еще бедных-несчастных отморзков с тремя и более ходками оправдай давай

Гость|25.12.2017 16:12|

ничего святого в людях не остается. нажиться на таком горе! у самой ведь дети. тварь

Имя: Гость
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