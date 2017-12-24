Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 дек 2017|17:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.13  |  $  58.32
 

Криминал | В Пензе пьяный мужчина ударил супругу ножом в спину

24.12.2017|13:24
Печать

В Пензе 42-летнюю женщину доставили в больницу из квартиры в доме на улице Ленина. Врачи диагностировали у нее повреждения, предположительно, криминального характера.

О состоянии прибывшей пациентки сообщили в местный отдел полиции.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пострадавшая распивала алкоголь со своим 38-летним мужем. Между пьяными супругами возник конфликт, и мужчина ударил ее ножом в спину. Также было установлено, что ранее агрессор уже привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный признался в содеянном.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

0
0
0
0
 
Гость|24.12.2017 13:42|

Так ей и надо.

Гость|24.12.2017 14:42|

Рановато начали встречать Новый год.

Гость|24.12.2017 15:11|

Встреча Нового года началась! Ждем сообщений о подрывах на петардах и самогонных аппаратах, об отравлениях суррогатом, авариях по-пьяне и других новогодних чудесах...

Гость|24.12.2017 15:18|

Странно , обычно такие преступления происходят на селе . Не иначе как сбежавшая с села парочка . Пострадавшую вылечить выслать из Пензы , а шакала расстрелять !

Гость|24.12.2017 15:30|

Гость писал(a):

Так ей и надо.
И ему тоже . Пусть сдохнет на зоне .

Гость|24.12.2017 15:32|

Гость писал(a):

Странно , обычно такие преступления происходят на селе . Не иначе как сбежавшая с села парочка . Пострадавшую вылечить выслать из Пензы , а шакала расстрелять !
Согласен, свинопас одурел в городе.

Гость|24.12.2017 15:50|

Гость писал(a):

Гость|24.12.2017 15:18|

Странно , обычно такие преступления происходят на селе

Здесь больше половины заметок о подобных приключениях, происшедших в вашем городе. Горожане такие горожане. Напьются сторублевой водяры и давай ножиками махать.

Гость|24.12.2017 16:00|

Снова "безработный ранее судимый". Это ж биомусор, утилизировать таких надо.

Гость|24.12.2017 16:27|

Сами вы биомусор. Он меня хоть и ударил, а я все равно его ждать буду!

Гость|24.12.2017 16:40|

Она пойдёт за ним на эшафот.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!