24.12.2017 | 13:24

В Пензе 42-летнюю женщину доставили в больницу из квартиры в доме на улице Ленина. Врачи диагностировали у нее повреждения, предположительно, криминального характера.

О состоянии прибывшей пациентки сообщили в местный отдел полиции.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пострадавшая распивала алкоголь со своим 38-летним мужем. Между пьяными супругами возник конфликт, и мужчина ударил ее ножом в спину. Также было установлено, что ранее агрессор уже привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный признался в содеянном.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.