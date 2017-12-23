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Криминал | В Пензе росгвардейцы задержали «закладчика» с поличным

23.12.2017|10:49
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Наряд вневедомственной охраны задержал 21-летнего молодого человека по подозрению в распространении наркотиков.

Росгвардейцы, находившиеся в патруле, получили сообщение из полиции: на улице Тепличной вдоль забора гаражного кооператива ходит парень и делает «закладки», по-видимому, с наркотическим веществом.

Прибыв на место, стражи порядка обнаружили молодого человека, подходящего под описание. Заметив патрульный автомобиль, он попытался скрыться, но это ему не удалось.

Затем на место прибыли сотрудники по контролю за оборотом наркотиков. При досмотре подозреваемого в присутствии понятых во внутренних карманах его куртки обнаружились 8 свертков с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

«Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|23.12.2017 11:01|

Опередил, вот и поплатился. Органы не прощают отъема хлеба.

Гость|23.12.2017 11:10|

западными спецслужбами ведётся война против нашей молодёжи. идиотов-распостранителей не пугают огромные срока.будто живуи в виртуальном мире. нужно принимать более решительные меры борьбы с этой чумой.

Гость|23.12.2017 11:12|

Росгвардейцы, находившиеся в патруле, получили сообщение из полиции

Я не пойму,кто кому подчиняется и чем отличаются полиция от Росгвардии?!

Гость|23.12.2017 11:22|

ЕСЛИ НЕ СИДЯТ НА ИГЛЕ ВАШИ ДЕТИ,ТО МОГУТ СЕСТЬ НА ЭТОТ ДУРМАН ВАШИ ВНУКИ. НЕ ЗАЩИЩАЙТЕ ЭТО ЗЛО. ДАЖЕ НАЛИЧИЕ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ НЕ СПАСЁТ. И.В.СТАЛИН БЫСТРО НАВОДИЛ ПОРЯДОК В СТРАНЕ.

Гость|23.12.2017 12:21|

Гость писал(a):

И.В.СТАЛИН БЫСТРО НАВОДИЛ ПОРЯДОК В СТРАНЕ.
Откапывай и сажай в кремль.

Алексей1963|23.12.2017 13:01|

Гость писал(a):

Я не пойму,кто кому подчиняется и чем отличаются полиция от Росгвардии?!
Может быть, Росгвардия и полиция -это одно и тоже? Или нет?

Гость|23.12.2017 13:26|

ПРЕЕМНИКИ ВСЕХ ОТКОПАЮТ,НЕ ПЕРЕЖИВАЙ. ДВА ДНЯ НАЗАД БЫЛ ПРАЗДНИК.

Гость|23.12.2017 13:41|

Гость писал(a):

Я не пойму,кто кому подчиняется и чем отличаются полиция от Росгвардии?!
Росгвардия это бывшие Внутренние Войска + силовые подразделения МВД (СОБР,ОМОН).А таких надо сразу на месте валить,смертью торгует.

Гость|23.12.2017 16:08|

Валят лес в тайге. А это гуано мне например даром не нужно, а кому нужно пусть дохнут от этого, раз они так хотят.

Гость|23.12.2017 16:18|

Гость писал(a):

западными спецслужбами ведётся война против нашей молодёжи. идиотов-распостранителей не пугают огромные срока.будто живуи в виртуальном мире. нужно принимать более решительные меры борьбы с этой чумой.
Не будь дебилом !!! Борьба с нашей молодёжью ведётся только нашими " специализдами " .

Гость|23.12.2017 16:22|

Одно опг помогло другому опг премии все получат

Гость|23.12.2017 16:45|

Гость писал(a):

Росгвардейцы, находившиеся в патруле, получили сообщение из полиции

Я не пойму,кто кому подчиняется и чем отличаются полиция от Росгвардии?!

Гость писал(a):
Я не пойму,кто кому подчиняется и чем отличаются полиция от Росгвардии?!

Росгвардия это бывшие Внутренние Войска + силовые подразделения МВД (СОБР,ОМОН).

penzainform.ru писал(a):
Наряд вневедомственной охраны
Во винегрет, да? )) Росгвардия, полиция, ОМОН, сОБР..

Короче. Неведомая охрана, которая до сих пор ещё носит полицейскую форму и ездит на полицейских машинах - их тоже переоденут. Поскольку это структурное подразделение ВОЙСК национальной гвардии. Только вот прикиньте, на чьи деньги их будут переодевать - машины перекрашивать. И кому это надо.

Гость|23.12.2017 17:09|

Гость писал(a):

ЕСЛИ НЕ СИДЯТ НА ИГЛЕ ВАШИ ДЕТИ,ТО МОГУТ СЕСТЬ НА ЭТОТ ДУРМАН ВАШИ ВНУКИ. НЕ ЗАЩИЩАЙТЕ ЭТО ЗЛО. ДАЖЕ НАЛИЧИЕ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ НЕ СПАСЁТ. И.В.СТАЛИН БЫСТРО НАВОДИЛ ПОРЯДОК В СТРАНЕ
Какое же это зло? Написано же вещество растительного происхождения, то есть марихуана. Успешно применяется при лечении различных онкологий, глаукомы, сахарного диабета, мышечных спазмов, болезнь Крона, синдром Туррета, посттравматического депресивного синдрома, тошноты, бессоницы и многих других болезней.

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