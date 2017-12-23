23.12.2017 | 10:49

Наряд вневедомственной охраны задержал 21-летнего молодого человека по подозрению в распространении наркотиков.

Росгвардейцы, находившиеся в патруле, получили сообщение из полиции: на улице Тепличной вдоль забора гаражного кооператива ходит парень и делает «закладки», по-видимому, с наркотическим веществом.

Прибыв на место, стражи порядка обнаружили молодого человека, подходящего под описание. Заметив патрульный автомобиль, он попытался скрыться, но это ему не удалось.

Затем на место прибыли сотрудники по контролю за оборотом наркотиков. При досмотре подозреваемого в присутствии понятых во внутренних карманах его куртки обнаружились 8 свертков с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

«Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.