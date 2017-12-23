23.12.2017 | 10:07

В пункте приема металлолома, расположенном в Бессоновке, произошла кража. Из строительного вагончика пропали монитор, видеорегистратор и 12 килограммов лома цветного металла. Об этом во вторник, 19 декабря, полицейским сообщила владелица точки приема вторсырья.

Стражи порядка выяснили, что злоумышленник проник на территорию пункта приема ночью. Он разбил оконное стекло в вагончике, влез внутрь и похитил имущество.

Сотрудники отдела МВД России по Бессоновскому району установили подозреваемого. Им оказался 56-летний житель Бессоновского района, неоднократно судимый. Он признался в совершении кражи и рассказал, что цветной металл сдал в другой пункт приема, а деньги потратил на спиртное.

Монитор и видеорегистратор мужчина спрятал неподалеку от места преступления, намереваясь в дальнейшем продать. Полицейские изъяли похищенную технику.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.