Бедность стала пороком для 34-летней женщины. Мать пятерых детей вела бродячий образ жизни, иногда оседая в разных районах области, в последнее время снимала квартиру в Пензе.
Ленинский районный суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно за вовлечение несовершеннолетних в занятие попрошайничеством.
«Она научила своих детей вызывать жалость у посторонних лиц, и таким образом они занимались попрошайничеством денежных средств. Сама она находилась в стороне и контролировала все действия. Так было совершено несколько эпизодов», - рассказал прокурор Ленинского района города Пензы Тагир Мустафин.
Отец и муж эту неблагополучную семью оставил. Сейчас он находится в исправительной колонии, мать же стоит на учете как употребляющая наркотики. Домашним хозяйством не занималась, дети находились в антисанитарных условиях.
«Жили в грязи, не обучались. Вместо того, чтобы выполнять обязанности по духовно-нравственному и физическому воспитанию своих детей, она использовала их для заработка денег. Несмотря на то, что она имела право на получение социальных пособий, она их не оформляла и, соответственно, не получала», - добавил Тагир Мустафин.
Если за два года эта мать совершит хотя бы административное правонарушение, то условный срок ей могут заменить на реальное лишение свободы.
Тов. прокурор. она и писать похоже не умеет, как она оформит при нашей "бумажной машине" пособия, нормальный плюнет, а эта и тем более т.к. мы единственная в мире страна с уведомительными санкциями и поборами и полностью заявительными льготами и пособиями, вам ли это не знать.