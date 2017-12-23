23.12.2017 | 16:11

Бедность стала пороком для 34-летней женщины. Мать пятерых детей вела бродячий образ жизни, иногда оседая в разных районах области, в последнее время снимала квартиру в Пензе.

Ленинский районный суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно за вовлечение несовершеннолетних в занятие попрошайничеством.

«Она научила своих детей вызывать жалость у посторонних лиц, и таким образом они занимались попрошайничеством денежных средств. Сама она находилась в стороне и контролировала все действия. Так было совершено несколько эпизодов», - рассказал прокурор Ленинского района города Пензы Тагир Мустафин.

Отец и муж эту неблагополучную семью оставил. Сейчас он находится в исправительной колонии, мать же стоит на учете как употребляющая наркотики. Домашним хозяйством не занималась, дети находились в антисанитарных условиях.

«Жили в грязи, не обучались. Вместо того, чтобы выполнять обязанности по духовно-нравственному и физическому воспитанию своих детей, она использовала их для заработка денег. Несмотря на то, что она имела право на получение социальных пособий, она их не оформляла и, соответственно, не получала», - добавил Тагир Мустафин.

Если за два года эта мать совершит хотя бы административное правонарушение, то условный срок ей могут заменить на реальное лишение свободы.