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Криминал | 34-летняя женщина научила своих детей попрошайничать

23.12.2017|16:11
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Бедность стала пороком для 34-летней женщины. Мать пятерых детей вела бродячий образ жизни, иногда оседая в разных районах области, в последнее время снимала квартиру в Пензе.

Ленинский районный суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно за вовлечение несовершеннолетних в занятие попрошайничеством.

«Она научила своих детей вызывать жалость у посторонних лиц, и таким образом они занимались попрошайничеством денежных средств. Сама она находилась в стороне и контролировала все действия. Так было совершено несколько эпизодов», - рассказал прокурор Ленинского района города Пензы Тагир Мустафин.

Отец и муж эту неблагополучную семью оставил. Сейчас он находится в исправительной колонии, мать же стоит на учете как употребляющая наркотики. Домашним хозяйством не занималась, дети находились в антисанитарных условиях.

«Жили в грязи, не обучались. Вместо того, чтобы выполнять обязанности по духовно-нравственному и физическому воспитанию своих детей, она использовала их для заработка денег. Несмотря на то, что она имела право на получение социальных пособий, она их не оформляла и, соответственно, не получала», - добавил Тагир Мустафин.

Если за два года эта мать совершит хотя бы административное правонарушение, то условный срок ей могут заменить на реальное лишение свободы.

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Гость|23.12.2017 19:07|

Тов. прокурор. она и писать похоже не умеет, как она оформит при нашей "бумажной машине" пособия, нормальный плюнет, а эта и тем более т.к. мы единственная в мире страна с уведомительными санкциями и поборами и полностью заявительными льготами и пособиями, вам ли это не знать.

Гость|23.12.2017 19:48|

Она со временем шагает в ногу. Попрошайничать стало актуально, это как мы видим не унижает, а возвышает человека. Пример подан на самом верху и с благословения самого ехать на олимпиаду под белым флагом, то побираться вроде бы и не зазорно, а почетно.

Гость|23.12.2017 20:01|

Как может детей к жизни готовит,за что её осуждать.

Гость|23.12.2017 20:15|

Муж оставил их)))))))).

Гость|23.12.2017 20:15|

Гость писал(a):

Как может детей к жизни готовит,за что её осуждать.

и работу искать не надо, где остановился там и проси.

Гость|23.12.2017 21:06|

Пускай ИП оформляет и попрошайничает,чтоб никто не придирался.

Гость|23.12.2017 21:09|

А на елку как малообеспеченых и попавших в трудную жизненную ситуацию их хоть догадались пригласить?

Гость|23.12.2017 22:19|

Гость писал(a):

Пускай ИП оформляет и попрошайничает,чтоб никто не придирался.
А что так язвительно? ИП надо пахать и пахать без выходных и проходных, это тебе не на бюджете сидеть на окладике, чаёк попивать - день прошел и ладно.

Гость|23.12.2017 22:31|

Как посмели осудить эту несчастную эту мать пятерых детей??!!! Эта сумасшедшая страна ещё захлебнётся горем ...

Гость|23.12.2017 22:32|

penzainform.ru писал(a):

рассказал прокурор Ленинского района города Пензы Тагир Мустафин.
Все ты правильно прокурор говоришь, чем ты реально ей помог прлеурор кроме получения судимости, может денег дал ,что бы она не попрошайничать или работу нашел приличную детей в садик перестроил в спортивную секцию?

Гость|23.12.2017 22:34|

Ни чо ты прокурор не сделал хорошего для этой женщины. Правильно говорят прокурор следит за порядком, без порядки его не интересуют.

Гость|23.12.2017 22:37|

Вот когда судей и прокуроров будет выбирать народ тогда и решения будут справедливые. А пока в нашей Пензе такой родственной дружеский прокурорскосудейский междуусобчик справедливостм не будет.

Гость|23.12.2017 22:38|

penzainform.ru писал(a):

«Она научила своих детей вызывать жалость у посторонних лиц, и таким образом они занимались попрошайничеством денежных средств.
Этому ГОСУДАРСТВО обучает,а женщина просто не сдала экзамен

Гость|23.12.2017 22:41|

Где эти дети???

Я дам деньги, нормальльные деньги дам!

Падлы прокурорско-судейские!

Гость|23.12.2017 23:18|

penzainform.ru писал(a):

«Она научила своих детей вызывать жалость у посторонних лиц, и таким образом они занимались попрошайничеством денежных средств.
у меня это государство вызывает жалость, также подозреваю его в попрошайничестве в виде сборов на капремонты, платоны, акцизы и пр.

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