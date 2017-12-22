22.12.2017 | 16:24

Два сотрудника ПАО «Т Плюс» отправятся на скамью подсудимых. Их обвиняют в нарушении техники безопасности на взрывоопасных объектах.

В конце января 2017 года на ТЭЦ-1 во время ремонта оборудования в котлотурбинном цехе погиб 53-летний электросварщик. Следствием установлено, что старший мастер, отвечавший за работу, допустил ряд нарушений.

«Зная о том, что в ходе ремонтно-восстановительных работ полностью разобрано шпилечно-гаечное соединение разъема подогревателя высокого давления, он не убедился в том, что данное соединение полностью собрано, после чего доложил начальнику смены об окончании ремонтных работ и о готовности ремонтируемого изделия к испытанию», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Начальник смены принял решение о проведении проверки, при этом вместо воды в оборудование пустили пар под высоким давлением. В это время электросварщик был в опасной зоне.

При испытании произошел разрыв уплотнителя, и вырвавшийся из металлических оков горячий воздух ударил в кровлю. Крыша цеха была частично разрушена. Мужчина, который в момент аварии находился в помещении, скончался на месте. Устранять последствия ЧП помогали пензенские спасатели.

В результате происшествия и последовавшего за ним гидроудара сотни многоквартирных домов остались без тепла, а ресурсоснабжающей компании был причинен крупный ущерб.

«Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового», - заключила Татьяна Махницкая.

Сотрудники ПАО «Т Плюс» в ходе расследования признали свою вину.